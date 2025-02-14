Режиссер "Дэдпула и Росомахи" готовит сериал для Netflix по вселенной Dungeons & Dragons, — СМИ

Сериал "Забытые Королевства" создают по мотивам популярной настольной игры. Продюсером проекта стал Шон Леви, известный производством ряда хитовых картин.

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Cтриминговый сервис Netflix создает лайв-экшн сериал "Forgotten Realms" ("Забытые Королевства") по мотивам популярной настольной игры "Dungeons & Dragons" ("Подземелья и драконы"). Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на информированные источники.

Именно во вселенной Dungeons & Dragons разворачиваются события видеоигр серий Baldur's Gate и Neverwinter Nights.

Продюсер проекта — Шон Леви, работавший над картинами "Дэдпул и Росомаха" и "Очень странные дела", сценарист — Дрю Кревелло, известный по телесериалу "Не сработало" с участием Джареда Лето и Энн Хэтуэй в главных ролях. За производство отвечает компания Hasbro Entertainment.

Изначально сериал разрабатывала студия Paramount+, которая заказала полный сезон, но впоследствии отказалась из-за смены стратегии. Netflix запускает The Forgotten Realms буквально с нуля.

Netflix придал значительный импульс фэнтезийной ролевой игре благодаря заметному присутствию в одном из крупнейших шоу "Очень странные дела", указывает издание.

Фокус ранее писал о лучших триллерах на Netflix с захватывающим сюжетом. Одна из таких картин — "Парамедик", героем которой стал беспринципный врач скорой помощи.

Напомним, 13 февраля украинский фильм "Поезд в 31 декабря" возглавил топ Netflix. Сюжет рассказывает о путешествии накануне Нового года из Киева во Львов совершенно разных пассажиров в одном вагоне.