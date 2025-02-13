Украинский комедийный фильм возглавил топ Netflix: детали (видео)

"Поезд в 31 декабря" собрал очень разных пассажиров. А проводник, которого сыграл Станислав Боклан, пытался разрядить предновогоднее напряжение.

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Украинский фильм "Поезд в 31 декабря" возглавил топ Netflix по состоянию на 13 февраля. Фокус рассказывает, что известно о новогодней картине.

Трейлер фильма "Поезд в 31 декабря"

"Поезд в 31 декабря должен был стать обычным, тихим рейсом, по крайней мере так считал проводник Николай Иванович. Однако у судьбы на это были другие планы", — говорится в описании фильма.

Накануне Нового года из Киева во Львов отправились совершенно разные пассажиры, которые заняли места в одном и том же вагоне. Проводник, которого сыграл Станислав Боклан, пытается разрядить напряжение. Среди пассажиров поезда — военные, супружеская пара, любовница мужчины, который едет с женой во Львов, актер сериала "Женский доктор", которому действительно пришлось проявить себя врачом.

"В этой экстремальной ситуации пассажиры проявляют свои лучшие качества, начинают слушать и понимать, ведь свет внутри каждого из них сильнее любой темноты. Сблизившись, они с большим удовольствием начинают воплощать мечты друг друга. Ведь новогоднее чудо само собой не случается", — рассказывают создатели картины.

В ролях: Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Михаил Хома, Юрий Горбунов, Артемий Егоров, Анастасия Иванюк, Дмитрий Павко, Влад Никитюк, Алина Коваленко, Лилия Ребрик, Лилия Цвеликова, Владимир Николаенко, Максим Девизоров, Валерий Швец, Леся Самаева, Анна Кузина, Андрей Исаенко.

Саундтреком стала композиция Клавдии Петровны "Зима".

Песня Клавдии Петровны "Зима"

Премьера "Поезда в 31 декабря" в кинотеатрах была 1 января 2025 года. А с 12 февраля зрители Netflix также могут посмотреть украинскую романтическую комедию, которая уже заняла первое место в топе фильмов стриминговой платформы.

Напомним, какие романтические комедии посмотреть на Netflix.

Также Фокус писал о возвращении "Шрека" на Netflix.