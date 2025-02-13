Український комедійний фільм очолив топ Netflix: деталі (відео)

"Потяг у 31 грудня" зібрав дуже різних пасажирів. А провідник, якого зіграв Станіслав Боклан, намагався розрядити передноворічну напругу.

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Український фільм "Потяг у 31 грудня" очолив топ Netflix станом на 13 лютого. Фокус розповідає, що відомо про новорічну картину.

Трейлер фільму "Потяг у 31 грудня"

"Потяг у 31 грудня мав стати звичайним, тихим рейсом, принаймні так вважав провідник Микола Іванович. Проте у долі на це були інші плани", — йдеться в описі фільму.

Напередодні Нового року з Києва до Львова вирушили зовсім різні пасажири, які зайняли місця в одному й тому самому вагоні. Провідник, якого зіграв Станіслав Боклан, намагається розрядити напругу. Серед пасажирів потягу — військові, подружня пара, коханка чоловіка, який їде з дружиною до Львова, актор серіалу "Жіночий лікар", якому справді довелося проявити себе лікарем.

"У цій екстремальній ситуації пасажири виявляють свої найкращі якості, починають слухати та розуміти, адже світло всередині кожного з них сильніше будь-якої темряви. Зблизившись, вони з великим задоволенням починають втілювати мрії одне одного. Адже новорічне диво саме собою не трапляється", — розповідають творці картини.

У ролях: Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Михайло Хома, Юрій Горбунов, Артемій Єгоров, Анастасія Іванюк, Дмитро Павко, Влад Нікітюк, Аліна Коваленко, Лілія Ребрик, Лілія Цвелікова, Володимир Ніколаєнко, Максим Девізоров, Валерій Швець, Леся Самаєва, Анна Кузіна, Андрій Ісаєнко.

Саундтреком стала композиція Клавдії Петрівни "Зима".

Пісня Клавдії Петрівни "Зима"

Премʼєра "Потягу у 31 грудня" в кінотеатрах була 1 січня 2025. А з 12 лютого глядачі Netflix також можуть переглянути українську романтичну комедію, яка вже посіла перше місце в топі фільмів стримінгової платформи.

Нагадаємо, які романтичні комедії подивитися на Netflix.

Також Фокус писав про повернення "Шрека" на Netflix.