Джонні Депп може зіграти Джека Спарроу в новій частині "Піратів Карибського моря", — ЗМІ

Walt Disney Studios готується випустити наступну частину кіносерії "Піратів Карибського моря". Продюсер Джеррі Брукгаймер розробляє дві версії сценарію, зокрема з поверненням Джонні Деппа в команду, кажуть джерела Variety.

Related video

Актор Джонні Депп може з'явитися в наступному фільмі серії "Пірати Карибського моря" в ролі Капітана Джека Спарроу. Walt Disney Studios уже готується розпочати виробництво кінострічки на одному з голлівудських знімальних майданчиків, повідомляють джерела видання Variety.

Скандал між кінозіркою та його колишньою дружиною Ембер Герд призвів до того, що компанія Disney розірвала з ним контракт і на деякий час припинила співпрацю. Депп виграв справу про наклеп проти Герд 2022 року і готується до повернення, пише видання.

Продюсер "Піратів Карибського моря" Джеррі Брукхаймер паралельно розробляє дві версії сценарію, одна з яких передбачає повернення Джонні Деппа в команду, якщо актор і студія Disney знайдуть точки дотику.

"Нічого не можна виключати", — сказав один зі співрозмовників.

За даними TheDisInsider, Walt Disney Studios готується почати виробництво наступної частини серії "Піратів" на одному з голлівудських майданчиків, зберігаючи повну тишу. Офіційні терміни початку виробництва картини не повідомляються.

"Якими б не були плани Disney, але якщо наше джерело має рацію, ми дуже скоро отримаємо новини про наступний фільм "Пірати Карибського моря", — підсумували автори.

Нагадаємо, 25-річну актрису Лілі-Роуз Депп, доньку актора Джонні Деппа, помітили на блискучому показі Chanel під час Тижня моди Haute Couture в Парижі.

Фокус раніше писав про можливий новий роман Джонні Деппа з іспанською моделлю Джесс Бордіу. Обраниця актора значно молодша за нього.