Джонни Депп может сыграть Джека Воробья в новой части "Пиратов Карибского моря", – СМИ

Walt Disney Studios готовится выпустить следующую часть киносерии "Пиратов Карибского моря". Продюсер Джерри Брукхаймер разрабатывает две версии сценария, в том числе с возвращением Джонни Деппа в команду, говорят источники Variety.

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Актер Джонни Депп может появиться в следующем фильме серии "Пираты Карибского моря" в роли Капитана Джека Воробья. Walt Disney Studios уже готовится начать производство киноленты на одной из голливудских съемочных площадок, сообщают источники издания Variety.

Cкандал между кинозвездой и его бывшей женой Эмбер Херд привел к тому, что компания Disney разорвала с ним контракт и на некоторое время прекратила сотрудничество. Депп выиграл дело о клевете против Херд в 2022 году и готовится к возвращению, пишет издание.

Продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер параллельно разрабатывает две версии сценария, одна из которых предусматривает возвращение Джонни Деппа в команду, если актер и студия Disney найдут точки соприкосновения.

"Ничего нельзя исключать", — сказал один из собеседников.

По данным TheDisInsider, Walt Disney Studios готовится начать производство следующей части серии "Пиратов" на одной из голливудских плошадок, сохраняя полную тишину. Официальные сроки начала производства картины не сообщаются.

"Каковы бы ни были планы Disney, но если наш источник прав, мы очень скоро получим новости о следующем фильме "Пираты Карибского моря", — заключили авторы.

Напомним, 25-летнюю актрису Лили-Роуз Депп, дочь актера Джонни Деппа, заметили на блестящем показе Chanel во время Недели моды Haute Couture в Париже.

Фокус ранее писал о возможном новом романе Джонни Деппа с испанской моделью Джесс Бордиу. Избранница актера значительно моложе его.