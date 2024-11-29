Джонни Депп подогрел слухи о новом романе: детали

В 2022 году актер скандально развелся с Эмбер Херд. Еще раньше Депп состоял в отношениях с Ванессой Паради, которая родила ему двоих детей.

61-летний американский актер Джонни Депп подогрел слухи о новом романе. Об этом пишет Daily Mail.

Новая вероятная избранница голливудской звезды — испанская инфлюенсер, вдвое моложе актера.

Джесс Бордиу интересуется музыкой, кино, модой, путешествиями и фотографией — и один из ближайших членов команды Джонни Деппа следит за ней в Instagram, который сейчас уже закрыт.

Девушка, похоже, заинтересована в актере, ведь опубликовала видео, на котором танцует на его день рождения, написав: "С днем рождения, Джонни Депп".

Бордиу часто пишет о звезде "Пиратов Карибского моря" и даже одевалась, как Вилли Вонка.

Джесс Бордиу Фото: Jess Bordiu - Instagram

А одна фотография в Twitter выглядит так, будто Бордиу в прошлом году была на сцене во время выступления звезды.

Также Джесс оказалась в Севилье, когда Джонни Депп был там на кинофестивале. Девушка также была в Сан-Себастьяне, когда актер был там в сентябре, и сейчас она, судя по всему, живет в Лондоне, где и Джонни.

Дуэт также работает на Dior, поскольку Джесс была замечена в публикациях платного контента для дома моды и парфюмерии, а Депп давно является лицом парфюма Dior Eau Sauvage.

Впрочем, источник опроверг слухи, сказав: "Она не ехала с нами в Севилью или Сан-Себастьян. Она не имеет связи с Джонни. Он наслаждается одинокой жизнью, ни с кем не встречается".

Ранее у голливудского актера был роман с лондонским адвокатом Джоэль Рич, который якобы начался во время судебной тяжбы с его бывшей женой Эмбер Херд в 2022 году.

Джонни Депп Фото: Getty Images

Два года назад звезда "Пиратов Карибского моря" закончил длительный и скандальный развод с актрисой. Она обвиняла Деппа в домашнем насилии, но суд оправдал тогда "Джека Воробья".

Еще раньше Джонни Депп длительное время состоял в отношениях с Ванессой Паради, которая родила ему дочь Лили-Роуз и сына Джека.

Напомним, девушка-россиянка, с которой Деппу приписывали роман, рассказала о планах жениться.

Также Фокус писал об ответе другого адвоката Джонни Деппа на слухи об их романе.