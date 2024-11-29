Джонні Депп підігрів чутки про новий роман: деталі

У 2022 році актор скандально розлучився з Ембер Герд. Ще раніше Депп перебував у стосунках з Ванессою Параді, яка народила йому двох дітей.

61-річний американський актор Джонні Депп підігрів чутки про новий роман. Про це пише Daily Mail.

Нова ймовірна обраниця голлівудської зірки — іспанська інфлюенсерка, вдвічі молодша за актора.

Джесс Бордіу цікавиться музикою, кіно, модою, подорожами та фотографією – і один із найближчих членів команди Джонні Деппа стежить за нею в Instagram, який наразі вже закритий.

Дівчина, схоже, зацікавлена ​​в акторі, адже опублікувала відео, на якому танцює на його дні народження, написавши: "З днем ​​народження, Джонні Депп".

Бордіу часто пише про зірку "Піратів Карибського моря" і навіть одягалася, як Віллі Вонка.

Джесс Бордіу Фото: Jess Bordiu - Instagram

А одна фотографія у Twitter виглядає так, ніби Бордіу минулого року була на сцені під час виступу зірки.

Також Джесс опинилася в Севільї, коли Джонні Депп був там на кінофестивалі. Дівчина також була в Сан-Себастьяні, коли актор був там у вересні, і наразі вона, судячи з усього, живе в Лондоні, де й Джонні.

Дует також працює на Dior, оскільки Джесс була помічена в публікаціях платного контенту для дому моди та парфумів, а Депп давно є обличчям парфуму Dior Eau Sauvage.

Втім, джерело заперечило чутки, сказавши: "Вона не їхала з нами в Севілью чи Сан-Себастьян. Вона не має зв’язку з Джонні. Він насолоджується самотнім життям, ні з ким не зустрічається".

Раніше в голлівудського актора був роман із лондонською адвокаткою Джоель Річ, який нібито почався під час судової тяганини з його колишньою дружиною Ембер Герд у 2022 році.

Джонні Депп Фото: Getty Images

Два роки тому зірка "Піратів Карибського моря" закінчив тривале та скандальне розлучення з акторкою. Вона звинувачувала Деппа в домашньому насильстві, але суд виправдав тоді "Джека Горобця".

Ще раніше Джонні Депп тривалий час перебував у стосунках з Ванессою Параді, яка народила йому доньку Лілі-Роуз та сина Джека.

Нагадаємо, дівчина-росіянка, з якою Деппу приписували роман, розповіла про плани одружитися.

Також Фокус писав про відповідь іншої адвокатки Джонні Деппа на чутки про їхній роман.