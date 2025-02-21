Дочка Пола Маккартні стала жертвою свого колеги

Чоловік, який раніше не мав проблем із законом, повернув усі гроші і визнав провину, але від суду його це не врятувало.

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33-річний Томас Кларксон, екс-співробітник бренду Stella McCartney UK, який належить дочці легендарного музиканта Пола Маккартні Стеллі, визнав себе винним у крадіжці 276 000 фунтів стерлінгів протягом двох років після того, як він пішов з бізнесу, повідомляє Accountancy Daily.

За інформацією видання, Кларксон звільнився 2021 року, але після звільнення він отримав доступ до банківського рахунку компанії, щоб погасити свою особисту кредитну картку і борги за банківськими позиками.

В обвинуваченні йдеться, що Томас "подав неправдиву заяву, видаючи себе за уповноваженого передплатника рахунку Стелли Маккартні, маючи намір отримати особистий прибуток"

Чоловік визнав себе винним у Вестмінстерському магістратському суді, повернувши всю суму, і суддя повідомив йому, що вирок буде передано до Королівського суду Внутрішнього Лондона пізніше. Поки що він вийшов під заставу, а дата суду поки не визначена.

За 18 місяців, з жовтня 2022 року по березень 2024 року, Кларксон зняв 276 880,29 фунтів стерлінгів з банківського рахунку компанії Stella McCartney UK, перш ніж модний бренд дізнався про це. Він зробив це, налаштувавши прямі дебети з рахунку компанії на свої особисті кредитні та кредитні рахунки.

Згідно з останніми звітами, поданими до Companies House, виручка компанії у 2022 році перевищила 40 млн фунтів стерлінгів. Останні звіти за 2023 фінансовий рік мали бути подані 31 грудня 2024 року, але в реєстрі їх немає. Аудит бізнесу з дизайну одягу проводить Forvis Mazars.

Раніше Фокус писав, що Стелла Маккартні показала одяг з водоростей.