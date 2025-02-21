Дочь Пола Маккартни стала жертвой своего коллеги

Мужчина, ранее не имевший проблем с законом, вернул все деньги и признал вину, но от суда его это не спасло.

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33-летний Томас Кларксон,, экс-сотрудник бренда Stella McCartney UK, который принадлежит дочери легендарного музыканта Пола Маккартни Стелле, признал себя виновным в краже 276 000 фунтов стерлингов в течение двух лет после того, как он ушел из бизнеса, сообщает Accountancy Daily.

По информации издания, Кларксон уволился в 2021 году, но после ухода он получил доступ к банковскому счету компании, чтобы погасить свою личную кредитную карту и долги по банковским займам.

В обвинении говорится, что Томас "представил ложное заявление, выдавая себя за уполномоченного подписчика счета Стеллы Маккартни, намереваясь получить личную прибыль"

Мужчина признал себя виновным в Вестминстерском магистратском суде, вернув всю сумму, и судья сообщил ему, что приговор будет передан в Королевский суд Внутреннего Лондона позднее. Пока что он вышел под залог, а дата суда пока не определена.

За 18 месяцев, с октября 2022 года по март 2024 года, Кларксон снял 276 880,29 фунтов стерлингов с банковского счета компании Stella McCartney UK, прежде чем модный бренд узнал об этом. Он сделал это, настроив прямые дебеты со счета компании на свои личные кредитные и кредитные счета.

Согласно последним отчетам, поданным в Companies House, выручка компании в 2022 году превысила 40 млн фунтов стерлингов. Последние отчеты за 2023 финансовый год должны были быть представлены 31 декабря 2024 года, но в реестре их нет. Аудит бизнеса по дизайну одежды проводит Forvis Mazars.

Ранее Фокус писал, что Стелла Маккартни показала одежду из водорослей.