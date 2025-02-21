Ніколь Кідман розповіла, що її налякало після пологів

Актриса народила доньку Сандей самостійно, а молодша з'явилася в її родині завдяки сурогатній матері.

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57-річна оскароносна австралійська акторка Ніколь Кідман, яку журнал Time назвав її однією з жінок року, у бесіді з виданням зізналася, що була налякана, коли виявила, що не може годувати грудьми після пологів. Вона народила Сандей Роуз у Нешвіллі 2008 року, через два роки після того, як побралася з Кітом Урбаном, кантрі-музикантом, після року знайомства.

Акторка, яка має 16-річну доньку Сайндей Роуз, згадала, як у перші дні після народження малятка у неї не було молока, і це шалено її лякало.

"Що щойно сталося? Де моє молоко?" – запитувала себе молода мати.

Вирішити ситуацію з лактацією Ніколь допомогла її молодша сестра Антонія.

"Я пам'ятаю, як стояла голою в душі, і моя сестра допомагала мені. Вона була моїм джерелом сили. У неї було четверо дітей — у неї була мудрість, щоб передати її нащадкам", — згадує вона.

Крім Сандей Роуз, Ніколь та її чоловік виховують 14-річну доньку Фейт Маргарет, яку народила сурогатна мати. Також вона є прийомною матір'ю 32-річної Белли та 30-річного Коннора. Їх вона усиновила у шлюбі з Томом Крузом. Після розлучення акторів старші діти практично не спілкуються з нею, оскільки сповідують саєнтологію, яка забороняє підтримувати стосунки з тими, хто не є адептом цієї віри.

У жовтні минулого року Сандей дебютувала на подіумі, вийшовши як модель на показі Miu Miu на Тижні моди в Парижі. Ніколь не була присутня на самому показі, але її помітили, як вона позує разом зі своєю дочкою на афтепаті бренду того ж вечора.

Після того як дівчина вийшла на подіум, у соцмережах багато хто її розкритикував за суворий вираз обличчя і "тупаючу" ходу, а також за те, що вона "дитина непо". Це чимало засмутило Кідман.

"Ніколь було стільки ж років, скільки й Сандей, коли вона отримала свою першу акторську роль, і тоді їй сказали спробувати щось ще", – зазначив інсайдер.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман важко переживає розлучення Г'ю Джекмана.