Николь Кидман рассказала, что ее напугало после родов

Актриса родила дочь Сандей самостоятельно, а младшая появилась в ее семье благодаря суррогатной матери.

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57-летняя оскароносная австралийская актриса Николь Кидман, которую журнал Time назвал ее одной из женщин года, в беседе с изданием призналась, что была напугана, когда обнаружила, что не может кормить грудью после родов. Она родила Сандей Роуз в Нэшвилле в 2008 году, через два года после того, как связала себя узами брака с Китом Урбаном, кантри-музыкантом, после года знакомства.

Актриса, у которой есть 16-летняя дочь Сайндей Роуз, вспомнила, как в первые дни после рождения малышки у нее не было молока, и это безумно ее пугало.

"Что только что произошло? Где мое молоко?" – спрашивала себя молодая мать.

Решить ситуацию с лактацией Николь помогла ее младшая сестра Антония.

"Я помню, как стояла голой в душе, и моя сестра помогала мне. Она была моим источником силы. У нее было четверо детей – у нее была мудрость, чтобы передать ее потомкам", – вспоминает она.

Кроме Сандей Роуз, Николь и ее муж воспитывают 14-летнюю дочь Фейт Маргарет, которую родила суррогатная мать. Также она является приемной матерью 32-летней Беллы и 30-летнего Коннора. Их она усыновила в браке с Томом Крузом. После развода актеров старшие дети практически не общаются с ней, поскольку исповедуют сайентологию, которая запрещает поддерживать отношения с теми, кто не является адептом этой веры.

В октябре прошлого года Сандей дебютировала на подиуме, выйдя в качестве модели на показе Miu Miu на Неделе моды в Париже. Николь не присутствовала на самом показе, но была замечена позирующей вместе со своей дочерью на афтепати бренда тем же вечером.

После того как девушка вышла на подиум, в соцсетях многие ее раскритиковали за суровое выражение лица и "топающую" походку, а также за то, что она "ребенок непо". Это немало расстроило Кидман.

"Николь было столько же лет, сколько и Сандей, когда она получила свою первую актерскую роль, и тогда ей сказали попробовать что-то еще", — отметил инсайдер.

Ранее Фокус писал, что Николь Кидман тяжело переживает развод Хью Джекмана.