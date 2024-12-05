Николь Кидман вывела в свет 13-летнюю дочь Фейт (фото)

Со вторым мужем Китом Урбаном звезда экрана воспитывает двоих детей. В браке с Томом Крузом Николь усыновила дочь и сына.

57-летняя австралийская актриса Николь Кидман вывела в свет 13-летнюю дочь Фейт Маргарет, когда дуэт посетил звездное мероприятие Hollywood Reporter Women in Entertainment. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" и ее наследница появились на мероприятии, которое состоялось в отеле Beverly Hills в Лос-Анджелесе.

Фейт выглядела стильно в бело-черном костюме, обнимая свою звездную маму.

Тем временем Николь Кидман вышла в свет в черном платье с пудрово-голубым воротником. К образу она добавила бриллиантовые серьги и распустила свои светлые волосы.

Николь Кидман с дочерью Фейт Фото: Getty Images

Кидман и ее муж Кит Урбан также являются родителями 16-летней дочери Сандей Роуз. Она появилась на нескольких красных дорожках и Парижской неделе моды 2024 года.

Сандей Роуз Фото: miumiu

У Николь также есть двое усыновленных детей: Коннор, 29 лет, и Белла, 31 год, от бывшего мужа Тома Круза. Впрочем, с ними актриса практически не общается.

Николь и Кит поженились в 2006 году. В разговоре с американским телеканалом ABC News в 2018 году австралийский музыкант признался, что ему "нравится" быть отцом девочек.

"Мне просто нравится быть отцом. Я не знал, что когда-то им стану", — сказал тогда Урбан.

Напомним, как выглядит биологическая дочь Тома Круза.

Также Фокус писал о возможном переезде Николь Кидман из США.