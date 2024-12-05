Ніколь Кідман вивела у світ 13-річну доньку Фейт (фото)

З другим чоловіком Кітом Урбаном зірка екрану виховує двох дітей. У шлюбі з Томом Крузом Ніколь всиновила доньку та сина.

57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман вивела у світ 13-річну дочку Фейт Маргарет, коли дует відвідав зірковий захід Hollywood Reporter Women in Entertainment. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" та її спадкоємиця зʼявилися на заході, який відбувся в готелі Beverly Hills у Лос-Анджелесі.

Фейт виглядала стильно в біло-чорному костюмі, обіймаючи свою зіркову маму.

Тим часом Ніколь Кідман вийшла у світ у чорній сукні з пудрово-блакитним коміром. До образу вона додала діамантові сережки та розпустила своє світле волосся.

Ніколь Кідман з донькою Фейт Фото: Getty Images

Кідман та її чоловік Кіт Урбан також є батьками 16-річної дочки Сандей Роуз. Вона з’явилася на кількох червоних доріжках та Паризькому тижні моди 2024.

Сандей Роуз Фото: miumiu

У Ніколь також є двоє усиновлених дітей: Коннор, 29 років, і Белла, 31 рік, від колишнього чоловіка Тома Круза. Втім, з ними акторка практично не спілкується.

Ніколь і Кіт одружилися в 2006 році. У розмові з американським телеканалом ABC News у 2018 році австралійський музикант зізнався, що йому "подобається" бути батьком дівчат.

"Мені просто подобається бути батьком. Я не знав, що колись ним стану", — сказав тоді Урбан.

Нагадаємо, як виглядає біологічна донька Тома Круза.

Також Фокус писав про можливий переїзд Ніколь Кідман із США.