52-річну Кемерон Діас уперше помітили на вулиці з маленьким сином
Актриса тримає сімейне життя подалі від цікавих очей, а дітей і зовсім намагається не показувати зайвий раз.
Американська акторка Кемерон Діас уперше з'явилася на публіці зі своєю другою дитиною, сином Кардиналом, не приховуючи його обличчя від папараці. Матір із дитиною помітили в Санта-Барбарі, пише Page Six. Зірка була одягнена у вільну білу сорочку на ґудзиках і чорні штани. Вона зібрала волосся в пучок, а на голову одягла чорний капелюх від сонця. На її обличчі виднілася пара великих окулярів у тонкій оправі.
Крім Кардинала, у Кемерон та її 45-річного чоловіка Бенджі Меддена також є п'ятирічна донька Раддікс. Пара, яка у шлюбі з 2015 року, намагається тримати дітей подалі від загальної уваги.
Востаннє подружжя було помічене разом у Монтесіто на початку січня.
Минулої весни в Instagram Бенджі поділився новиною про те, що сім'я з трьох осіб більша з появою другої дитини.
"Ми щасливі і раді оголосити про народження нашого сина, Кардинала Меддена", — написала зірка рок-гурту Good Charlotte.
Натомість Діас додала:
"Він приголомшливий, і ми всі такі щасливі, що він тут! Заради безпеки та конфіденційності дітей ми не публікуватимемо жодних фотографій, але він справді милий. Ми почуваємося такими щасливими і вдячними".
В одному з інтерв'ю Кемерон зізналася, що їхній секретний інструмент у шлюбі — терапія. Ця практика утримує її та Бенджі від "повторного повторення одного й того самого".
"Ви не можете бути в шлюбі і мати сім'ю, якщо обидві людини не викладаються на 100 відсотків щодня. Ніхто не може бути 99, а інший — на 100", — заявила вона.
Ще в серпні 2023 року Медден поділився рідкісним захопленим постом у день народження своєї дружини.
"Останнім часом я здебільшого офлайн, просто працюю, малюю, створюю речі та займаюся сімейним життям. Але я полюбив свою маленьку традицію повертатися в особливих випадках, щоб висловити свою любов до моєї королеви, тому сьогодні я вітаю з Днем народження мою прекрасну дружину, кращого друга, кращого партнера в усьому, чи то поїздка, чи то смерть, кращу маму нашої маленької дівчинки, @Avaline, винного боса, сімейного шеф-кухаря, радника, соратника та все інше. Ти робиш усе це. Так вдячний за те, що в нас є сім'я, і я один щасливчик – я знаю, це здається очевидним, але справді приємно вимовляти це вголос час від часу, коли ти це відчуваєш", – написав він у соцмережі.
Раніше Фокус писав, що Кемерон Діас повернулася в кіно після 10-річної перерви.