52-летнюю Кэмерон Диас впервые заметили на улице с маленьким сыном

Актриса держит семейную жизнь подальше от любопытных глаз, а детей и вовсе старается не показывать лишний раз.

Related video

Американская актриса Кэмерон Диас впервые появилась на публике со своим вторым ребенком, сыном Кардиналом, не скрывая его лицо от папарацци. Мать с ребенком заметили в Санта-Барбаре, пишет Page Six. Звезда была одета в свободную белую рубашку на пуговицах и черные брюки. Она собрала волосыв пучок, а на голову надела черную шляпу от солнца. На ее лице виднелась пара больших очков в тонкой оправе.

Кроме Кардинала, у Кэмерон и ее 45-летнего мужа Бенджи Мэддена также есть пятилетняя дочь Раддикс. Пара, которая в браке с 2015 года, старается держать детей подальше от всеобщего внимания.

В последний раз супруги были замечены вместе в Монтесито в начале января.

Прошлой весной в Instagram Бенджи поделился новостью о том, что семья из трех человек больше с появлением второго ребенка.

"Мы счастливы и рады объявить о рождении нашего сына, Кардинала Мэддена", – написала звезда рок-группы Good Charlotte.

В свою очередь Диас добавила:

"Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! Ради безопасности и конфиденциальности детей мы не будем публиковать никаких фотографий, но он действительно милый. Мы чувствуем себя такими счастливыми и благодарными".

В одном из интервью Кємерон призналась, что их секретный инструмент в браке – терапия. Эта практика удерживает ее и Бенджи от "повторного повторения одного и того же".

"Вы не можете быть в браке и иметь семью, если оба человека не выкладываются на 100 процентов каждый день. Никто не может быть 99, а другой – на 100", – заявила она.

Еще в августе 2023 года Мэдден поделился редким восторженным постом в день рождения своей жены.

"В последнее время я в основном офлайн, просто работаю, рисую, создаю вещи и занимаюсь семейной жизнью. Но я полюбил свою маленькую традицию возвращаться по особым случаям, чтобы выразить свою любовь моей королеве, поэтому сегодня я поздравляю с Днем рождения мою прекрасную жену, лучшего друга, лучшего партнера во всем, будь то поездка или смерть, лучшую маму нашей маленькой девочки, @Avaline, винного босса, семейного шеф-повара, советника, соратника и все остальное. Ты делаешь все это. Так благодарен за то, что у нас есть семья, и я один счастливчик – я знаю, это кажется очевидным, но действительно приятно произносить это вслух время от времени, когда ты это чувствуешь", – написал он в соцсети.

Ранее Фокус писал, что Кэмерон Диас вернулась в кино после 10-летнего перерыва.