"Хочуть прикрити мою дупу": конкурсантка "Євробачення" від Фінляндії поскаржилася на цензуру

Еріка Вікман зізналася, що в її рідній країні, де "Євробачення" є шоу для сімейного перегляду, не всі готові побачити настільки відвертий виступ, який вона показала на відборі.

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32-річна співачка й авторка пісень Еріка Вікман, яка обрала право представити Фінляндію на "Євробаченні 2025" у травні цього року в Базелі (Швейцарія), заявила, що її номер зазнав цензури через занадто явну сексуальність. Про це вона розповіла в бесіді з виданням Expressen.

Вікман перемогла в національному відборі з піснею "Ich komme", і її номер вирізняється відвертою хореографією та не менш відвертим сценічним костюмом за мірками консервативної фінської публіки. На батьківщині артистка популярна, проте не в кожній оселі готові дивитися її виступ, зважаючи на те, що "Євробачення" в цій країні – шоу для сімейного перегляду.

Номер Еріки Вікман у фіналі націвідбору у Фінляндії

"У Фінляндії люди консервативні й бояться виражати себе. Спочатку я поставилася до них із недовірою. Так відбувається і донині, хоча дехто вже починає до цього звикати. Половина Фінляндії мене ненавидить, половина любить... Люди стають такими злими. "Чому Еріка? Вона така несмачна і схожа на дешеву повію".

Саме через надто сексуальний номер вона вже зазнала критики та рекомендацій з боку оргкомітету "Євробачення", Європейської мовної спілки (EBU).

"Це не щось одне, це все: мій одяг, про що пісня, як я рухаюся на сцені. Європейська мовна спілка (EBU) заявила, що це занадто сексуально. Вони хочуть прикрити мою дупу. Нам доведеться грати за їхніми правилами і змінити вбрання. Але це трохи двояко: вони думають, що проблема мого шоу в тому, що воно "занадто", але вся моя ідея в тому, щоб бути "занадто"", — наголосила співачка.

Приспів її пісні "Ich komme" в перекладі з німецької означає "Я йду". Але вірші фінською мовою несуть у собі інший сенс.

"Фінська міфологія та історія. Деякі люди просто бачать: "О, це пісня про оргазм", але насправді все набагато багатогранніше", – пояснила Еріка.

Еріка Вікман всіляко підкреслює свою сексуальність Фото: erikavikman/instagram

За експресивною особистістю Вікман ховається свідома трансформація. Після двох років занять танго і виступів у сільських пабах вона вирішила стати відомою співачкою, домігшись на цьому терені серйозних успіхів.

"Я почувалася скутою і втомленою", – описує Еріка свій стан у той період.

Однак зараз усе змінилося. За її словами, вона дика і їй є що дати публіці.

Раніше критиці з боку EBU піддався і номер, який на конкурсі збирається представити Мальта. Їм не дозволяється співати слово "kant", яке нагадує англійське "cunt" (жіночий статевий орган, – прим. ред).

69-ий конкурс "Євробачення 2025" пройде в Базелі, завдяки перемозі Nemo з піснею "The Code" попереднього року, що проходив у Мальме, Швеція. Швейцарія прийме у себе конкурс втретє: попередні рази були в 1956 і 1989 роках. Перший півфінал відбудеться 13 травня, другий – 15 травня, Гранд-фінал заплановано на 17 травня. Україну на ньому представить гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray".

Раніше Фокус писав, що Україна знову вирвалася вперед у ставках букмекерів на "Євробачення-2025".