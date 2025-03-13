"Хотят прикрыть мою задницу": конкурсантка "Евровидения" от Финляндии пожаловалась на цензуру

Эрика Викман призналась, что в ее родной стране, где "Евровидение" является шоу для семейного просмотра, не все готовы увидеть столь откровенное выступление, которое она показала на отборе.

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32-летняя певица и автор песен Эрика Викман, которая выборола право представить Финляндию на "Евровидении 2025" в мае этого года в Базеле (Швейцария), заявила, что ее номер подвергся цензуре из-за слишком явной сексуальности. Об этом она рассказала в беседе с изданием Expressen.

Викман победила в национальном отборе с песней "Ich komme", и ее номер отличается откровенной хореографией и не менее откровенным сценическим костюмом по меркам консервативной финской публики. На родине артистка популярна, однако не в каждом доме готовы смотреть ее выступление, учитывая, что "Евровидение" в этой стране – шоу для семейного просмотра.

Номер Эрики Викман в финале нациотбора в Финляндии

"В Финляндии люди консервативны и боятся выражать себя. Сначала я отнеслась к ним с недоверием. Так происходит и по сей день, хотя некоторые уже начинают к этому привыкать. Половина Финляндии меня ненавидит, половина любит… Люди становятся такими злыми. "Почему Эрика? Она такая безвкусная и похожа на дешевую шлюху".

Именно из-за слишком сексуального номера она уже подверглась критике и рекомендациям со стороны оргкомитета "Евровидения", Европейского вещательного союза (EBU).

"Это не что-то одно, это все: моя одежда, о чем песня, как я двигаюсь на сцене. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что это слишком сексуально. Они хотят прикрыть мою задницу. Нам придется играть по их правилам и сменить наряд. Но это немного двояко: они думают, что проблема моего шоу в том, что оно "слишком", но вся моя идея в том, чтобы быть "слишком"", – подчеркнула певица.

Припев ее песни "Ich komme" в переводе с немецкого означает "Я иду". Но стихи на финском языке несут в себе иной смысл.

"Финская мифология и история. Некоторые люди просто видят: "О, это песня об оргазме", но на самом деле все гораздо многограннее", – объяснила Эрика.

Эрика Викман всячески подчеркивает свою сексуальность Фото: erikavikman/instagram

За экспрессивной личностью Викман скрывается сознательная трансформация. После двух лет занятий танго и выступлений в сельских пабах она решила стать известной певицей, добившись на этом поприще серьезных успехов.

"Я чувствовала себя скованной и уставшей", – описывает Эрика свое состояние в тот период.

Однако сейчас все изменилось. По ее словам, она дикая и ей есть что дать публике.

Ранее критике со стороны EBU подвергся и номер, который на конкурсе собирается представить Мальта. Им не разрешается петь слово "kant", которое напоминает английское "cunt" (женский половой орган, – прим. ред).

69-ый конкурс "Евровидение 2025" пройдет в Базеле, благодаря победе Nemo с песней "The Code" в предыдущем году, проходившем в Мальме, Швеция. Швейцария примет у себя конкурс в третий раз: предыдущие разы были в 1956 и 1989 годах. Первый полуфинал состоится 13 мая, второй – 15 мая, Гранд-финал запланирован на 17 мая. Украину на нем представит группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

Ранее Фокус писал, что Украина снова вырвалась вперед в ставках букмекеров на "Евровидение-2025".