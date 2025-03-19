Голлівудські зірки, які критикували Трампа, звернулися до нього по допомогу

Серед тих, хто підписав звернення, є знаменитості, які раніше дуже невтішно відгукувалися про Трампа і називали його загрозою США.

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Понад 400 американських знаменитостей, включно із зірками Голлівуду першої величини, написали відкритого листа президенту США Дональду Трампу з проханням відхилити пропозиції щодо ШІ від великих технологічних корпорацій, пише Lawyer Monthly.

У перший день свого другого терміну глава Білого дому представив масштабний план вартістю $500 мільярдів зі створення проєктів штучного інтелекту в Сполучених Штатах. Проєкт під назвою Stargate ("Зоряна брама") також створить, за оцінками, понад 100 000 робочих місць.

OpenAI і Google повідомили Вашингтону, що, на їхню думку, американські закони про авторське право дають змогу компаніям, що працюють у сфері ШІ, навчати системи з використанням захищених авторським правом робіт без дозволу.

Своєю чергою такі зірки як Бен Стіллер, Олівія Вайлд, Синтія Еріво, Обрі Плаза, Пол Маккартні, Марк Руффало і Кейт Бланшетт просять Трампа "чинити опір". Вони впевнені, що якщо OpenAI і Google дозволять це зробити, вони "вільно експлуатуватимуть творчі та освітні галузі Америки, незважаючи на значні прибутки та доступні кошти обох корпорацій".

"Ми твердо переконані, що глобальне лідерство Америки в галузі ШІ не має досягатися шляхом наших найважливіших творчих галузей. Компанії, що займаються ШІ, просять підірвати цю економічну і культурну міць, послабивши захист авторських прав на фільми, телесеріали, твори мистецтва, тексти, музику і голоси, які використовуються для навчання моделей ШІ, що лежать в основі багатомільярдних корпоративних оцінок", — йдеться в листі.

У минулому багато хто з тих, хто підписав звернення до президента, відзначилися гострими коментарями про Трампа. Наприклад, Бен Стіллер назвав пресконференцію Трампа 2017 року "найгіршим посланням, яке я коли-небудь чув від президента світу".

"Я зневажаю Дональда Трампа всім серцем, і його промова вчора ввечері тільки підтвердила, яка він жалюгідна, безглузда, безчесна свиня", — написала акторка Олівія Вайлд того ж року.

Режисер Рон Говард, який підписав звернення, сказав 2020 року, що Трамп — "егоїстичний, безчесний, морально спустошений егоїст, якого не хвилює нічого і ніхто, окрім його слави і банківського рахунку".

Натомість Марк Руффало цього року заявляв, що ніхто не захистить Америку від розграбування Трампом та Ілоном.

Свою гру в новому фільмі "Міккі 17" він назвав "недооціненою" імітацією Трампа, а персонажа, якого зіграв, — дрібним диктатором.

Серед інших відомих підписантів — Гільєрмо дель Торо, Наташа Ліонн, Пол Маккартні, Фібі Воллер-Брідж, Корд Джефферсон, Бетт Мідлер, Ава Дюверней, Пол Саймон, Анхель Мануель Сото, Тайка Вайтіті, Айо Едебірі, Джозеф Гордон-Левітт, Лілі Гладстоун, Сем Мендес, Бріт Марлінг, Жанель Моне, Брін Мусер, Раян Джонсон, Пол Джаматті, Меггі Джилленхолл, Альфонсо Куарон, Джадд Апатоу, Кім Гордон, Кріс Рок і Мікаела Коель.

Раніше Фокус писав, що дочка Маска хотіла виїхати з країни через перемогу Трампа.