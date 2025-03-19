Голливудские звезды, критиковавшие Трампа, обратились к нему за помощью

Среди тех, кто подписал обращение, есть знаменитости, которые ранее очень нелестно отзывались о Трампе и называли его угрозой США.

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Более 400 американских знаменитостей, включая звезд Голливуда первой величины, написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой отклонить предложения по ИИ от крупных технологических корпораций, пишет Lawyer Monthly.

В первый день своего второго срока глава Белого дома представил масштабный план стоимостью $500 миллиардов по созданию проектов искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. Проект под названием Stargate ("Звездные врата") также создаст, по оценкам, более 100 000 рабочих мест.

OpenAI и Google сообщили Вашингтону, что, по их мнению, американские законы об авторском праве позволяют компаниям, работающим в сфере ИИ, обучать системы с использованием защищенных авторским правом работ без разрешения.

В свою очередь такие звезды как Бен Стиллер, Оливия Уйалд, Синтия Эриво, Обри Плаза, Пол Маккартни, Марк Руффало и Кейт Бланшетт просят Трампа "оказать сопротивление". Они уверены, что если OpenAI и Google позволят это сделать, они "свободно будут эксплуатировать творческие и образовательные отрасли Америки, несмотря на значительные доходы и доступные средства обеих корпораций".

"Мы твердо убеждены, что глобальное лидерство Америки в области ИИ не должно достигаться за счет наших важнейших творческих отраслей. Компании, занимающиеся ИИ, просят подорвать эту экономическую и культурную мощь, ослабив защиту авторских прав на фильмы, телесериалы, произведения искусства, тексты, музыку и голоса, используемые для обучения моделей ИИ, лежащих в основе многомиллиардных корпоративных оценок", – говорится в письме.

В прошлом многие из тех, кто подписал обращение к президенту, в прошлом отметились острыми комментариями о Трампе. Например, Бен Стиллер назвал пресс-конференцию Трампа в 2017 году "худшим посланием, которое я когда-либо слышал от президента миру".

"Я презираю Дональда Трампа всем сердцем, и его речь вчера вечером только подтвердила, какая он жалкая, вздорная, бесчестная свинья", – написала актриса Оливия Уайлд в том же году.

Режиссер Рон Ховард, подписавший обращение, сказал в 2020 году, что Трамп — "эгоистичный, бесчестный, морально опустошенный эгоист, которого не волнует ничего и никто, кроме его славы и банковского счета".

В свою очередь Марк Руффало в этом году заявлял, что никто не защитит Америку от разграбления Трампом и Илоном.

Свою игру в новом фильме "Микки 17" он назвал "недооцененной" имитацией Трампа, а персонажа, которого сыграл, – мелким диктатором.

Среди других известных подписантов – Гильермо дель Торо, Наташа Лионн, Пол Маккартни, Фиби Уоллер-Бридж, Корд Джефферсон, Бетт Мидлер, Ава Дюверней, Пол Саймон, Анхель Мануэль Сото, Тайка Вайтити, Айо Эдебири, Джозеф Гордон-Левитт, Лили Гладстоун, Сэм Мендес, Брит Марлинг, Жанель Монэ, Брин Мусер, Райан Джонсон, Пол Джаматти, Мэгги Джилленхолл, Альфонсо Куарон, Джадд Апатоу, Ким Гордон, Крис Рок и Микаэла Коэль.

Ранее Фокус писал, что дочь Маска хотела уехать из страны из-за победы Трампа.