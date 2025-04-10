Поліція у США підстрелила і заарештувала дружину відомого рок-музиканта (відео)

Стверджується, що дружина басиста Weezer Скотта Шрайнера, письменниця Джилліан Лорен Шрайнер, погрожувала зброєю поліцейським Лос-Анджелеса, які переслідували учасників ДТП.

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Про це пише The Daily Beast.

Дружину музиканта підстрелили, коли вона направила зброю на поліцейських

Джилліан Шрайнер була поранена і заарештована поліцією в дивному інциденті, коли поліцейські переслідували підозрюваних у непов'язаному зі справою наїзді, після якого водій зник з місця злочину.

Джилліан Лорен Шрайнер, 51-річна письменниця, фігурувала в інциденті зі стріляниною з поліцейськими, згідно з даними поліцейського департаменту Лос-Анджелеса. Вона отримала безпечне для життя поранення і її відправили в лікарню.

Поліція Лос-Анджелеса повідомила, що офіцери відреагували на запит про підкріплення після того, як троє підозрюваних у скоєнні наїзду втекли з місця ДТП і втекли в житловому районі недалеко від автостради.

Після того, як офіцери встановили периметр, дорожній патруль Каліфорнії виявив одного з підозрюваних, який тікав із заднього двору будинку. Коли поліція його переслідувала, то вони побачили в сусідньому будинку жінку, озброєну пістолетом, повідомила поліція Лос-Анджелеса. Пізніше її впізнали як Джилліан Шрайнер, дружину музиканта Скотта Шрайнера з гурту Weezer, яка виступатиме цього року на популярному фестивалі Coachella разом зі співаком Едом Шираном.

Поліцейські стверджують, що наказали Шрайнер кинути зброю, але вона відмовилася і натомість направила вогнепальну зброю на офіцерів, що спровокувало вогонь у відповідь. Вони поранили жінку в плече, вона втекла до свого будинку, але врешті-решт вийшла і була взята під варту разом із нянею своїх дітей.

Дружину музиканта підстрелили, коли вона направила зброю на поліцейських

У підсумку одного з учасників ДТР затримали, а двом вдалося втекти. Сама Джилліан пояснила, що злякалася стрілянини і хотіла захистити своїх дітей від злочинців, які втекли.

Шрайнер є автором безлічі книжок, зокрема документальної кримінальної книжки "Споглядання монстра", за мотивами якої на каналі Starz було знято документальний серіал "Протистояння серійному вбивці".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через мобілізацію одного з учасників український гурт "ДК Енергетик" переніс концерт у Львові на іншу дату. Мобілізований пообіцяв бути з фанатами на зв'язку.