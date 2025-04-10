Полиция в США подстрелила и арестовала жену известного рок-музыканта (видео)

Утверждается, что жена басиста Weezer Скотта Шрайнера, писательница Джиллиан Лорен Шрайнер, угрожала оружием полицейским Лос-Анджелеса, которые преследовали участников ДТП.

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Об этом пишет The Daily Beast.

Жену музыканта подстрелили, когда она направила оружие на полицейских

Джиллиан Шрайнер была ранена и арестована полицией в странном инциденте, когда полицейские преследовали подозреваемых в несвязанном с делом наезде, после которого водитель скрылся с места преступления.

Джиллиан Лорен Шрайнер, 51-летняя писательница, фигурировала в инциденте со стрельбой с полицейскими, согласно данным полицейского департамента Лос-Анджелеса. Она получила неопасное для жизни ранение и ее отправили в больницу.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что офицеры отреагировали на запрос о подкреплении после того, как трое подозреваемых в совершении наезда скрылись с места ДТП и скрылись в жилом районе недалеко от автострады.

После того, как офицеры установили периметр, дорожный патруль Калифорнии обнаружил одного из подозреваемых, убегающего с заднего двора дома. Когда полиция его преследовала, то они увидели в соседнем доме женщину, вооруженную пистолетом, сообщила полиция Лос-Анджелеса. Позже ее опознали как Джиллиан Шрайнер, жену музыканта Скотта Шрайнера из группы Weezer, которая будет выступать в этом году на популярном фестивале Coachella вместе с певцом Эдом Шираном.

Полицейские утверждают, что приказали Шрайнер бросить оружие, но она отказалась и вместо этого направила огнестрельное оружие на офицеров, что спровоцировало ответный огонь. Они ранили женщину в плечо, она убежала в свой дом, но в конце концов вышла и была взята под стражу вместе с няней своих детей.

Жену музыканта подстрелили, когда она направила оружие на полицейских

В итоге одного из участников ДТР задержали, а двоим удалось скрыться. Сама Джиллиан объяснила, что испугалась стрельбы и хотела защитить своих детей от сбежавших преступников.

Шрайнер является автором множества книг, в том числе документальной криминальной книги "Созерцание монстра", по мотивам которой на канале Starz был снят документальный сериал "Противостояние серийному убийце".

Напомним, ранее стало известно, что из-за мобилизации одного из участников украинская группа "ДК Энергетик" перенесла концерт во Львове на другую дату. Мобилизованный пообещал быть с фанатами на связи.