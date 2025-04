Наречена Кріштіану Роналду показала розкішну каблучку з діамантом крупним планом (фото)

31-річна Джорджина Родрігес, наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, похизувалася каблучкою з величезним діамантом. Фанати пари впевнені, що вона — обручка.

Відповідну фотографію дівчина опублікувала в сторіс Instagram.

Зображення прямокутного напівпрозорого каменю на пальці та годинника, усіяного діамантами, вона підписала словами "І вбережи нас від зла, амінь" арабською мовою. У цьому разі Джорджина могла мати на увазі посилений захист навколо неї та її сім'ї в Саудівській Аравії.

Незважаючи на те, що Родрігес виставила напоказ обручку, пара офіційно не оголошувала про свої заручини. Минулого місяця 40-річний Роналду поділився жорстокою причиною, через яку вони не одружені.

"Я завжди кажу їй: "Коли ми отримаємо це клацання". Як і все в нашому житті, і вона знає, про що я говорю. Це може бути через рік, або через півроку, або через місяць. Я на 1000% впевнений, що це станеться", — сказав він на Netflix.

Пара перебуває у стосунках з 2016 року, у них є дві доньки: семирічна Алана і дворічна Белла. Джорджина також є мачухою його інших трьох дітей.

Родрігес у своєму реаліті-шоу I Am Georgina розповіла, як її дражнили друзі, коли вона вийде заміж.

"Вони завжди жартують про весілля. "Коли весілля?" Відтоді як вийшла пісня Дженніфер Лопес "The Ring Or When", вони почали співати її мені. І, ну, це не моя справа", — пожартувала дівчина.

Незважаючи на те, що вони не одружені, Роналду часто називав Родрігес своєю "колишньою дружиною". У грудні на церемонії вручення премії Globe Soccer Awards 2024 у Дубаї він сказав:

"Велике задоволення виграти цей трофей. Мій старший син тут, моя дружина [Джорджина] тут".

А в грі "Містер і місіс" на своєму каналі YouTube наприкінці серпня він дав їй той самий титул.

Зараз пара живе в Ер-Ріяді, оскільки Роналду грає в клубі "Аль-Наср".

Малазійське видання NST нещодавно повідомило, що пара найняла нового головного охоронця і звільнила попередніх членів своєї служби безпеки через побоювання за їхню безпеку. Зростання погроз у соціальних мережах зажадало втручання поліції і, як припускають, є основною причиною, через яку Роналду посилив захист своєї сім'ї.

Експерта з безпеки Клаудіо Мігеля Ваз найняли як його нового головного охоронця. Раніше він працював з іншими португальськими зірками Рафаелем Леао і Желсоном Мартінсом, а також з відомими музикантами.

Рішення Роналду найняти Ваза і звільнити колишніх співробітників служби безпеки не було добре сприйнято багатьма з найближчого оточення футболіста. Вони переживають через "страхітливий і агресивний" стиль охоронця, який сильно відрізняється від колишньої команди охорони зірки спорту.

Наприклад, на Паризькому тижні моди Ваз піддався критиці за грубе поводження з рухомими фотографами. Він посвітив ліхтариком, коли виходив з машини, щоб перешкодити їм робити знімки.

