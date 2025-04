Невеста Криштиану Роналду показала роскошное кольцо с бриллиантом крупным планом (фото)

31-летняя Джорджина Родригес, невеста португальского футболиста Криштиану Роналду, похвасталась кольцом с огромным бриллиантом. Фанаты пары уверены, что оно – обручальное.

Соответствующую фотографию девушка опубликовала в сторис Instagram.

Изображение прямоугольного полупрозрачного камня на пальце и часов, усеянных бриллиантами она подписала словами "И убереги нас от зла, аминь" на арабском языке. В данном случае Джорджина могла иметь в виду усиленную защиту вокруг нее и ее семьи в Саудовской Аравии.

Фото: Скриншот

Несмотря на то, что Родригес выставила напоказ кольцо, пара официально не объявляла о своей помолвке. В прошлом месяце 40-летний Роналду поделился жестокой причиной, по которой они не женаты.

"Я всегда говорю ей: "Когда мы получим этот щелчок". Как и все в нашей жизни, и она знает, о чем я говорю. Это может быть через год, или через полгода, или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет", – сказал он на Netflix.

Пара находится в отношениях с 2016 года, у них есть две дочери: семилетняя Алана и двухлетняя Белла. Джорджина также является мачехой его остальных троих детей.

Родригес в своем реалити-шоу I Am Georgina рассказала, как ее дразнили друзья, когда она выйдет замуж.

"Они всегда шутят о свадьбе. "Когда свадьба?" С тех пор как вышла песня Дженнифер Лопес "The Ring Or When", они начали петь ее мне. И, ну, это не мое дело", – пошутила девушка.

Несмотря на то, что они не женаты, Роналду часто называл Родригес своей "бывшей женой". В декабре на церемонии вручения премии Globe Soccer Awards 2024 в Дубае он сказал:

"Большое удовольствие выиграть этот трофей. Мой старший сын здесь, моя жена [Джорджина] здесь".

А в игре "Мистер и миссис" на своем канале YouTube в конце августа он дал ей тот же титул.

Сейчас пара живет в Эр-Рияде, поскольку Роналду играет в клубе "Аль-Наср".

Малазийское издание NST недавно сообщило, что пара наняла нового главного телохранителя и уволила предыдущих членов своей службы безопасности из-за опасений за их безопасность. Рост угроз в социальных сетях потребовал вмешательства полиции и, как предполагается, является основной причиной, по которой Роналду усилил защиту своей семьи.

Эксперт по безопасности Клаудио Мигель Ваз был нанят в качестве его нового главного телохранителя. Ранее он работал с другими португальскими звездами Рафаэлем Леао и Желсоном Мартинсом, а также с известными музыкантами.

Решение Роналду нанять Ваза и уволить прежних сотрудников службы безопасности не было хорошо воспринято многими из ближайшего окружения футболиста. Они переживают из-за "устрашающего и агрессивного" стиля телохранителя, который сильно отличается от прежней команды охраны звезды спорта.

Например, на Парижской неделе моды Ваз подвергся критике за грубое обращение с движущимися фотографами. Он посветил фонариком, когда выходил из машины, чтобы помешать им делать снимки.

Ранее Фокус писал, что Криштиану Роналду отметил 40-летие с невестой и родными.