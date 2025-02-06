Криштиану Роналду отметил 40-летие с невестой и родными (фото)

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются почти 10 лет. Они воспитывают пятерых детей и живут в Саудовской Аравии.

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Португальский футболист Криштиану Роналду отметил 40-летие в кругу семьи. Праздничными кадрами спортсмен поделился в Instagram.

"Спасибо всем за замечательные поздравления с днем рождения! Провели замечательный день с семьей и друзьями, лучшего и пожелать не могу", — написал именинник.

На первом фото Криштиану позировал со своей невестой Джорджиной Родригес, которой недавно исполнился 31 год.

Футболист предстал в белой футболке, а его возлюбленная контрастировала с ним в черном наряде. Джорджина держала именинника за руку.

На втором снимке Роналду позировал уже в компании многих родных людей, среди которых и его мама — Мариа Долореш. Женщина предстала в черном платье и красной кофте.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Португальский футболист и испанская модель Джорджина Родригес встречаются с 2016 года. Пара воспитывает общих дочерей: Алану Мартину и Беллу Эсмеральду. Также у Роналду есть старший сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео от суррогатных матерей. Ходили слухи, что Джорджина усыновила и старших детей возлюбленного.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с детьми Фото: Instagram cristiano

Сейчас вся семья футболиста живет в Саудовской Аравии, где он играет за ФК "Аль-Насср".

Напомним, Криштиану Роналду думает о завершении карьеры.

Также Фокус писал о Рождестве 2024 в семье Роналду.