Кріштіану Роналду відзначив 40-річчя з нареченою та рідними (фото)

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес зустрічаються майже 10 років. Вони виховують пʼятьох дітей та живуть у Саудівській Аравії.

Related video

Португальський футболіст Кріштіану Роналду відзначив 40-річчя в колі родини. Святковими кадрами спортсмен поділився в Instagram.

"Дякую всім за чудові привітання з днем народження! Провели чудовий день з родиною та друзями, кращого і побажати не можу", — написав іменинник.

На першому фото Кріштіану позував зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес, якій нещодавно виповнився 31 рік.

Футболіст постав у білій футболці, а його кохана контрастувала з ним у чорному вбранні. Джорджина тримала іменинника за руку.

На другому знімку Роналду позував уже в компанії багатьох рідних людей, серед яких і його мама — Маріа Долореш. Жінка постала в чорній сукні та червоній кофті.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Португальський футболіст та іспанська модель Джорджина Родрігес зустрічаються з 2016 року. Пара виховує спільних доньок: Алану Мартіну та Беллу Есмеральду. Також у Роналду є старший син Кріштіану-молодший та близнюки Єва та Матео від сурогатних матерів. Ходили чутки, що Джорджина всиновила і старших дітей коханого.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми Фото: Instagram cristiano

Наразі вся родина футболіста живе в Саудівській Аравії, де він грає за ФК "Аль-Насср".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду думає про завершення карʼєри.

Також Фокус писав про Різдво 2024 в родині Роналду.