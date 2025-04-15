Режисер фільму "Сам удома 2" розповів, чому мріє, але боїться вирізати Трампа з картини

Кінорежисер Кріс Коламбус зізнався, що вважає камео Дональда Трампа у своєму фільмі "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" "альбатросом", якого він хоче позбутися, але боїться це зробити через страх депортації зі США.

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Про це він сказав в інтерв'ю San Francisco Chronicle.

У сцені, знятій понад 30 років тому, Трамп розмовляє з головним героєм комедії, Кевіном Маккалістером, якого зіграв Макколей Калкін, у холі готелю.

"Це стало прокляттям. Для мене це стало альбатросом. Я просто хочу, щоб це зникло", — заявив Кріс.

Хоча Коламбус народився і виріс у США, мешканець Сан-Франциско італійського походження сказав, що боїться, що йому "доведеться повернутися в Італію, або щось на кшталт цього", якщо він зітре камео.

"Я не можу це вирізати. Якщо я це виріжу, мене, ймовірно, вишлють із цієї країни. Мене вважатимуть непридатним для життя у Сполучених Штатах", — додав він.

Коментарі режисера прозвучали напередодні церемонії нагородження, яку він має отримати на 68-му міжнародному кінофестивалі в Сан-Франциско 26 квітня. Вони знову торкнулися суперечки, що почалася 2020 року, ближче до завершення першого президентства Трампа. Режисер перших двох фільмів "Сам удома" раніше говорив, що камео Трампа в сиквелі 1992 року було умовою можливості знімати в готелі Plaza в Нью-Йорку, який на той час йому належав.

Трамп, найбільш відомий на той час як магнат у сфері нерухомості, "справді прорвався у фільм силою", розповів Коламбус, зазначивши, що камео було понад гонорар. Він стверджував, що Трамп сказав йому: "Єдиний спосіб використовувати Plaza — це якщо я буду у фільмі".

Дональд Трамп з'являється у фільмі всього на шість секунд

Наприкінці 2023 року, менш ніж за рік до того, як він став президентом вдруге, Трамп виступив на своїй платформі Truth Social і звинуватив Коламбуса у брехні. Він сказав, що команда режисера "благала" його знятися в камео, і що в підсумку це було "чудово для фільму".

Кріс вирішив не відповідати на ці заяви негайно. Однак напередодні в інтерв'ю він наголосив:

"Я не брешу. ... Немає такого світу, в якому я б благав неактора знятися у фільмі. Але ми відчайдушно хотіли отримати готель Plaza".

За словами Коламбуса, його інстинкт підказував йому вирізати камео, і він шкодує, що передумав після того, як глядачі на показі в Чикаго "аплодували... і аплодували, і... порахували це сміховинним".

"Я ніколи не думав, що це вважатиметься сміховинним. Це стало тим, чого я хотів би... не мати", — наголосив він.

Ідея прибрати Трампа з комедії "Сам удома", яка зібрала $359 млн і стала третім за касовими зборами фільмом 1992 року, вже перевірялася раніше. Прихильники політика скаржилися 2019 року, коли в монтажному варіанті фільму "Сам удома 2", показаному по канадському телебаченню, видалили це камео. Потім, на початку 2021 року, сам Калкін сказав, що він "купився" на ідею цифрового видалення Трампа з фільму.

Зауваження Коламбуса про те, що він турбується про висилку зі США, якщо він "зітре" Трампа з фільму, натякало на гучні справи про депортацію, які веде Білий дім. Адміністрація президента вже помилково депортувала людину, яка проживає в Меріленді, до в'язниці в Сальвадорі.

У президента також намагалася покарати представників ЗМІ, які, на думку Трампа, перейшли йому дорогу. Наприклад, він зажадав $20 млрд від CBS News у позові за редагування 60-хвилинного інтерв'ю зі своєю опоненткою на виборах 2024 року, колишньою віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він також подав до суду на Des Moines Register через опитування щодо виборів в Айові, яке виявилося неточним.

Раніше Фокус писав, що Венс зламав чемпіонський кубок під час спільного фото з Трампом.