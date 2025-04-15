Режиссер фильма "Один дома 2" рассказал, почему мечтает, но боится вырезать Трампа из картины

Кинорежиссер Крис Коламбус признался, что считает камео Дональда Трампа в своем фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" "альбатросом", от которого он хочет избавиться, но боится это сделать из-за страха депортации из США.

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Об этом он сказал в интервью San Francisco Chronicle.

В сцене, снятой более 30 лет назад, Трамп разговаривает с главным героем комедии, Кевином Маккалистером, которого сыграл Макколей Калкин, в холле отеля.

"Это стало проклятием. Для меня это стало альбатросом. Я просто хочу, чтобы это исчезло", – заявил Крис.

Хотя Коламбус родился и вырос в США, житель Сан-Франциско итальянского происхождения сказал, что боится, что ему "придется вернуться в Италию, или что-то в этом роде", если он сотрет камео.

"Я не могу это вырезать. Если я это вырежу, меня, вероятно, вышлют из этой страны. Меня посчитают непригодным для жизни в Соединенных Штатах", – добавил он.

Комментарии режиссера прозвучали в преддверии церемонии награждения, которую он должен получить на 68-м международном кинофестивале в Сан-Франциско 26 апреля. Они вновь затронули спор, начавшийся в 2020 году, ближе к завершению первого президентства Трампа. Режиссер первых двух фильмов "Один дома" ранее говорил, что камео Трампа в сиквеле 1992 года было условием возможности снимать в отеле Plaza в Нью-Йорке, которым в то время ему принадлежал.

Трамп, наиболее известный в то время как магнат в сфере недвижимости, "действительно прорвался в фильм силой", рассказал Коламбус, отметив, что камео было сверх гонорара. Он утверждал, что Трамп сказал ему: "Единственный способ использовать Plaza – это если я буду в фильме".

Дональд Трамп появляется в фильме всего на шесть секунд

В конце 2023 года, менее чем за год до того, как он стал президентом во второй раз, Трамп выступил на своей платформе Truth Social и обвинил Коламбуса во лжи. Он сказал, что команда режиссера "умоляла" его сняться в камео, и что в итоге это было "отлично для фильма".

Крис решил не отвечать на эти заявления немедленно. Однако накануне в интервью он подчеркнул:

"Я не лгу. … Нет такого мира, в котором я бы умолял неактера сняться в фильме. Но мы отчаянно хотели получить отель Plaza".

По словам Коламбуса, его инстинкт подсказывал ему вырезать камео, и он сожалеет, что передумал после того, как зрители на показе в Чикаго "аплодировали… и аплодировали, и… посчитали это уморительным".

"Я никогда не думал, что это будет считаться уморительным. Это стало тем, чего я хотел бы… не иметь", – подчеркнул он.

Идея убрать Трампа из комедии "Один дома", которая собрала $359 млн и стала третьим по кассовым сборам фильмом 1992 года, уже проверялась ранее. Сторонники политика жаловались в 2019 году, когда в монтажном варианте фильма "Один дома 2", показанном по канадскому телевидению, удалили это камео. Затем, в начале 2021 года, сам Калкин сказал, что он "купился" на идею цифрового удаления Трампа из фильма.

Замечание Коламбуса о том, что он беспокоится о высылке из США, если он "сотрет" Трампа из фильма, намекало на громкие дела о депортации, которые ведет Белый дом. Администрация президента уже ошибочно депортировала человека, проживающего в Мэриленде, в тюрьму в Сальвадоре.

У президента также пыталась наказать представителей СМИ, которые, по мнению Трампа, перешли ему дорогу. Например, он потребовал $20 млрд от CBS News в иске за редактирование 60-минутного интервью со своим оппонентом на выборах 2024 года, бывшим вице-президентом Камалой Харрис. Он также подал в суд на Des Moines Register из-за опроса по выборам в Айове, который оказался неточным.

Ранее Фокус писал, что Вэнс сломал чемпионский кубок во время совместного фото с Трампом.