Культова група Spice Girls возз'єднується заради світового турне, але є проблема

Легендарний британський герлз-бенд Spice Girls вирішив возз'єднатися на честь 30-ї річниці від дня заснування гурту і вирушити у світове турне. Однак у колективі буде відсутня одна ключова зірка.

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Про це повідомляє The Sun.

Джері Галлівелл, Емма Бантон, Мел Бі і Мел Сі планують наступного тижня зустрітися в Маямі, щоб обговорити всі деталі. З ними не буде Вікторії Бекхем, яка, за словами інсайдерів, "на 90% вибула з перегонів". Тому решта артисток поки що планують реалізацію свого плану без неї.

Джері та менеджер гурту Саймон Фуллер знову на зв'язку, що зрушило справу з мертвої точки після багатьох років натяків від різних учасниць на те, що вони знову будуть разом.

"Чутки ходять уже кілька місяців, але Джері завжди була занадто зайнята і у неї були інші справи, що заважало їй сказати "так". Поки нічого не підтверджено, але Галлівелл і Саймон знову на зв'язку з безліччю захопливих ідей. На жаль, Вікторія практично виключила себе, але все ще є світ, у якому вона могла б зробити щось на кшталт появи аватара або зробити щось особливе. Вона завжди хотіла б вшанувати історію дівчат. Якби Саймон взяв участь, це, безумовно, вивело б будь-який тур на новий рівень", — розповіло джерело видання.

Джері приїде в Маямі наприкінці цього тижня, щоб підтримати свого чоловіка, боса Формули-1 Крістіана Горнера, на Гран-прі, і Саймон теж буде там.

Нещодавно мільярдер Річард Бренсон розповів про те, як гурт мав возз'єднатися якраз перед COVID для заходу на одному з його Virgin Voyages.

"Востаннє Spice Girls збиралися щось зробити для Virgin, коли у нас був наш перший круїзний лайнер у Дуврі. Вони збиралися спустити корабель на воду. Вони не з'явилися! Я зателефонував одній з них і сказав: "Де ви?!" Вона сказала: "Вони сказали, що на круїзних лайнерах є щось під назвою COVID. Нам порадили не приїжджати". Я сказав: "Що таке COVID?! Не будьте ідіотами! Спускайтеся сюди!" Вони сказали: "Ні, ні, є круїзні лайнери, які застрягли в морі через COVID!" У будь-якому разі, це була моя перша ознака того, що на нас чекають великі проблеми! У будь-якому разі... вони нам винні!", — згадує Бренсон.

У листопаді минулого року з'явилися повідомлення про те, що Джері Галлівелл відмовилася від величезного біографічного фільму Netflix, який приніс би кожній з п'яти учасниць по мільйону фунтів стерлінгів. Стримінгова платформа сказала групі помиритися, інакше шоу буде знято без будь-якої присутності людей, які беруть участь у ньому, як у скандальній драмі "Корона".

"Керівники хочуть, щоб уся група була на борту і робила якомога більше внеску — зрештою, вони попкоролеви. Але Netflix — це організація, яка кинула виклик бажанням справжньої королівської сім'ї і пішла далі та зняла "Корону", тому вони не бояться діяти поодинці, коли це необхідно. Проєкт перебуває на дуже ранній стадії, тож є достатньо часу, щоб залучити всіх п'ятьох Spice Girls", — говорив інформатор.

У листопаді чоловік Джері Крістіан Горнер був змушений спростувати звинувачення в тому, що він був винен у "зриві" телевізійного проєкту групи.

"Багато пишуть про різні речі, але немає жодних планів робити сімейний документальний фільм. Netflix робить достатньо, і ви бачите достатньо закулісних подій. Тож звідки взявся цей репортаж я гадки не маю", — заявив він.

Раніше Фокус писав, що Девід Бекхем прокоментував чутки про возз'єднання Spice Girls.