Культовая группа Spice Girls воссоединяется ради мирового турне, но есть проблема

Легендарный британский герлз-бенд Spice Girls решил воссоединиться в честь 30-й годовщины со дня образования группы и отправиться в мировое турне. Однако в коллективе будет отсутствовать одна ключевая звезда.

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Об этом сообщает The Sun.

Джери Холлиуэлл, Эмма Бантон, Мел Би и Мел Си планируют на следующей неделе встретиться в Майами, чтобы обсудить все детали. С ними не будет Виктории Бекхэм, которая, по словам инсайдеров, "на 90% выбыла из гонки". Поэтому остальные артистки пока что планируют реализацию своего плана без нее.

Джери и менеджер группы Саймон Фуллер снова на связи, что сдвинуло дело с мертвой точки после многих лет намеков от разных участниц на то, что они снова будут вместе.

"Слухи ходят уже несколько месяцев, но Джери всегда была слишком занята и у нее были другие дела, что мешало ей сказать "да". Пока ничего не подтверждено, но Холлиуэлл и Саймон снова на связи с множеством захватывающих идей. К сожалению, Виктория практически исключила себя, но все еще есть мир, в котором она могла бы сделать что-то вроде появления аватара или сделать что-то особенное. Она всегда хотела бы почтить историю девушек. Если бы Саймон принял участие, это, безусловно, вывело бы любой тур на новый уровень", – рассказал источник издания.

Джери приедет в Майами в конце этой недели, чтобы поддержать своего мужа, босса Формулы-1 Кристиана Хорнера, на Гран-при, и Саймон тоже будет там.

Недавно миллиардер Ричард Брэнсон рассказал о том, как группа должна была воссоединиться как раз перед COVID для мероприятия на одном из его Virgin Voyages.

"В последний раз Spice Girls собирались что-то сделать для Virgin, когда у нас был наш первый круизный лайнер в Дувре. Они собирались спустить корабль на воду. Они не явились! Я позвонил одной из них и сказал: "Где вы?!" Она сказала: "Они сказали, что на круизных лайнерах есть что-то под названием COVID. Нам посоветовали не приезжать". Я сказал: "Что такое COVID?! Не будьте идиотами! Спускайтесь сюда!" Они сказали: "Нет, нет, есть круизные лайнеры, застрявшие в море из-за COVID!" В любом случае, это был мой первый признак того, что нас ждут большие проблемы! В любом случае… они нам должны!", – вспоминает Бренсон.

В ноябре прошлого года появились сообщения о том, что Джери Холлиуэлл отказалась от огромного биографического фильма Netflix, который принес бы каждой из пяти участниц по миллиону фунтов стерлингов. Стриминговая платформа сказала группе помириться, иначе шоу будет снято без какого-либо присутствия людей, участвующих в нем, как в скандальной драме "Корона".

"Руководители хотят, чтобы вся группа была на борту и вносила как можно больше вклада — в конце концов, они поп-королевы. Но Netflix — это организация, которая бросила вызов желаниям настоящей королевской семьи и пошла дальше и сняла "Корону", поэтому они не боятся действовать в одиночку, когда это необходимо. Проект находится на очень ранней стадии, так что есть достаточно времени, чтобы привлечь всех пятерых Spice Girls", – говорил информатор.

В ноябре муж Джери Кристиан Хорнер был вынужден опровергнуть обвинения в том, что он был виноват в "срыве" телевизионного проекта группы.

"Много пишут о разных вещах, но нет никаких планов делать семейный документальный фильм. Netflix делает достаточно, и вы видите достаточно закулисных событий. Так что откуда взялся этот репортаж, я понятия не имею", – заявил он.

Ранее Фокус писал, что Дэвид Бекхэм прокомментировал слухи о воссоединении Spice Girls.