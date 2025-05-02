Колега Аль Пачіно розкрив правду про те, як пахне 85-річний актор (відео)

Американський актор Аль Пачіно, який отримав "Оскара" за роль у фільмі "Запах жінки" (1992), є поціновувачем хороших ароматів. Про те, що "він пахне приголомшливо", зазначають усі, кому доводилося перебувати поруч із ним.

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Один із них – актор Вінс Вон, котрий розповів цей цікавий факт про колегу під час шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Я люблю Аль Пачіно. Я знімався з ним у фільмі. Він приголомшливий. Повинен сказати, він пахне приголомшливо. Він пахне як високоякісний одеколон в Італії. У нього неймовірний запах. Весь аромат неймовірний", – зізнався Вон, який нещодавно знявся з Аль Пачіно у фільмі під назвою "Вальс Ізі".

Актор зазначив, що про любов 85-річного актора до дорогих парфумів відомо не тільки йому:

"І люди помічали це, я маю на увазі, багато чого в ньому. Він приголомшливий хлопець. Дуже легкий у спілкуванні. Але запахи мають значення".

Коли Феллон запитав Вона, чи говорив він Пачіно, що той пахне чудово, той відповів:

"Так. Багато людей були навколо нас і говорили йому, що він пахне фантастично. І потім виникало запитання, яке, знаєте, було: "Що це за одеколон?""".

Натомість актор посилався на те, що не пам'ятає назву аромату, щоб не розголошувати свій секрет.

"Вальс Ізі" – дебют як режисера творця "Справжнього детектива" Ніка Піццолатто. Історія оповідає про "невдачливого співака", якому "олдскульний вегаський персонаж" дає величезний шанс повернутися. Вон і Пачіно грають разом із Кобі Смолдерс, Софією Алі, Саймоном Рексом, Шанайєю Твейн, Шейном Джиллісом і Фредом Меламедом.

Піццолатто знімає фільм за власним сценарієм, а Марго Генд, Крістофер Лемол і Тім Заджарос виступають як продюсери. Зараз картина перебуває на стадії постпродакшну.

Аль Пачіно у фільмі "Запах жінки" 1992 року

Аль Пачіно також можна буде побачити у стрічці "Ритуал" з Деном Стівенсом і Ешлі Грін, що вийде в кінотеатрах 6 червня.

Зараз віковий актор живе своє найкраще життя. У 2023 році в Пачіно народилася четверта дитина — син Роман Альфаллах Пачіно. Тоді ікона Голлівуду зрозуміла, що батьківство відчувається однаково незалежно від того, 30 тобі чи 84.

Матір'ю дитини стала Нур Альфаллах, яка на 54 роки молодша за свого бойфренда.

Раніше Фокус писав, що Аль Пачіно зізнався, як двічі розорився.