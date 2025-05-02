Коллега Аль Пачино раскрыл правду о том, как пахнет 85-летний актер (видео)

Американский актер Аль Пачино, получивший "Оскар" за роль в фильме "Запах женщины" (1992), является ценителем хороших ароматов. О том, что "он пахнет потрясающе", отмечают все, кому доводилось находиться рядом с ним.

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Один из них – актер Винс Вон, который рассказал этот интересный факт о коллеге во время шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Я люблю Аль Пачино. Я снимался с ним в фильме. Он потрясающий. Должен сказать, он пахнет потрясающе. Он пахнет как высококачественный одеколон в Италии. У него невероятный запах. Весь аромат невероятен", – признался Вон, который недавно снялся с Аль Пачино в фильме под названием "Вальс Изи".

Актер отметил, что о любви 85-летнего актера к дорогим духам известно не только ему:

"И люди замечали это, я имею в виду, многое в нем. Он потрясающий парень. Очень легкий в общении. Но запахи имеют значение".

Когда Фэллон спросил Вона, говорил ли он Пачино, что тот пахнет великолепно, тот ответил:

"Да. Многие люди были вокруг нас и говорили ему, что он пахнет фантастически. И затем возникал вопрос, который, знаете ли, был: "Что это за одеколон?"".

В свою очередь актер ссылался на то, что не помнит название аромата, чтобы не разглашать свой секрет.

"Вальс Изи" – дебют в качестве режиссера создателя "Настоящего детектива" Ника Пиццолатто. История повествует о "неудачливом певце", которому "олдскульный вегасский персонаж" дает огромный шанс вернуться. Вон и Пачино играют вместе с Коби Смолдерс, Софией Али, Саймоном Рексом, Шанайей Твейн, Шейном Джиллисом и Фредом Меламедом.

Пиццолатто снимает фильм по собственному сценарию, а Марго Хэнд, Кристофер Лемол и Тим Заджарос выступают в качестве продюсеров. В настоящее время картина находится на стадии постпродакшна.

Аль Пачино в фильме "Запах женщины" 1992

Аль Пачино также можно будет увидеть в фильме "Ритуал" с Дэном Стивенсом и Эшли Грин, который выйдет в кинотеатрах 6 июня.

Сейчас возрастной актер живет свою лучшую жизнь. В 2023 году у Пачино родился четвертый ребенок – сын Роман Альфаллах Пачино. Тогда икона Голливуда поняла, что отцовство ощущается одинаково независимо от того, 30 тебе или 84.

Матерью ребенка стала Нур Альфаллах, которая на 54 года моложе своего бойфренда.

Ранее Фокус писал, что Аль Пачино признался, как дважды разорился.