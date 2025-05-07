Соліст групи Queen зіграє Юду в рок-опері "Ісус Христос — суперзірка"

43-річного американського співака, автора пісень і актора Адама Ламберта, котрий також відомий як соліст культового гурту Queen, затверджено на роль Юди в постановці класичного бродвейського рок-мюзиклу "Ісус Христос – суперзірка".

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Вона йтиме в Hollywood Bowl цього літа, з 1 по 3 серпня, повідомляє Variety

Раніше на роль Ісуса була схвалена зірка фільму "Зла", темношкіра актриса Синтія Еріво. Хто зіграє Марію Магдалину, поки що невідомо.

Квитки на шоу з'являться в продажу вже 10 травня, і організатори очікують аншлаги, оскільки на сцені об'єднаються імениті артисти.

Ламберт приїде до Голлівуду незабаром після того, як він завершив свою знамениту шестимісячну роботу в триваючому бродвейському відродженні "Кабаре" (або "Кабаре в клубі Kit Kat", як його перейменували для поточної постановки).

Адам Ламберт — не новачок у мюзиклах

Постановкою рок-опери займається володар премії "Тоні" Серхіо Трухільо, а диригентом і музичним керівником виступить лауреат премій "Тоні" і "Греммі" Стівен Оремус, який працював як над бродвейською, так і над кіноверсією "Злої"). Шоу створюється спільно з Нілом Мероном і Робертом Грінблаттом.

"Ісус Христос – суперзірка" вперше з'явився як концептуальний рок-альбом 1970 року, перш ніж його випустили на Бродвеї 1971 року, а потім він став фільмом 1973 року.

"Ісус Христос – суперзірка" вийшов у форматі фільму 1973 року

Адам Ламберт і Queen

Учасник шоу "American Idol" Адам Ламберт виступив разом із членами гурту Queen Браяном Меєм і Роджером Тейлором у 2009 році, у восьмому сезоні музичного проєкту. Незабаром після фіналу Мей повідомив Rolling Stone, що розглядає Ламберта як фронтмена колективу.

У листопаді 2011 року Адам приєднався до Queen для виступу на MTV Europe Awards у Белфасті, де гурт отримав нагороду Global Icon Award. У 2012 році Queen і Адам Ламберт зіграли свій перший повноцінний концерт на майдані Незалежності у спільному виступі з Елтоном Джоном.

Queen у Києві, 2012 рік

Колектив випустив спеціальний концерт Queen & Adam Lambert Rock Big Ben Live, який транслювали в прямому ефірі на BBC One у новорічну ніч із 2014-го на 2015 рік.

Наразі співпраця триває. 4 жовтня на CFG Bank Arena в Балтіморі стартує тур Queen's Rhapsody з Ламбертом, який завершиться 11 листопада на BMO Stadium у Лос-Анджелесі.

Раніше Фокус писав, що Sony Music купила всі хіти групи Queen за рекордну суму.