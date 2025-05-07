Солист группы Queen сыграет Иуду в рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда"

43-летний американский певец, автор песен и актер Адам Ламберт, который также известен как солист культовой группы Queen, утвержден на роль Иуды в постановке классического бродвейского рок-мюзикла "Иисус Христос – суперзвезда".

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Она будет идти в Hollywood Bowl этим летом, 1 по 3 августа, сообщает Variety

Ранее на роль Иисуса была одобрена звезда фильма "Злая", темнокожая актриса Синтия Эриво. Кто сыграет Марию Магдалину, пока еще неизвестно.

Билеты на шоу появятся в продаже уже 10 мая, и организаторы ожидают аншлаги, поскольку на сцене объединятся именитые артисты.

Ламберт приедет в Голливуд вскоре после того, как он завершил свою знаменитую шестимесячную работу в продолжающемся бродвейском возрождении "Кабаре" (или "Кабаре в клубе Kit Kat", как его переименовали для текущей постановки).

Адам ламберт – не новичок в мюзиклах

Постановкой рок-оперы занимается обладатель премии "Тони" Серхио Трухильо, а дирижером и музыкальным руководителем выступит лауреат премий "Тони" и "Грэмми" Стивен Оремус, который работал как над бродвейской, так и над киноверсией "Злой"). Шоу создается совместно с Нилом Мероном и Робертом Гринблаттом.

"Иисус Христос – суперзвезда" впервые появился в качестве концептуального рок-альбома 1970 года, прежде чем был выпущен на Бродвее в 1971 году, а затем стал фильмом 1973 года.

"Иисус Христос – суперзвезда" вышел в формате фильма в 1973 году

Адам Ламберт и Queen

Участник шоу "American Idol" Адам Ламберт выступил вместе с членами группы Queen Брайаном Мэем и Роджером Тейлором в 2009 году, в восьмом сезоне музыкального проекта. Вскоре после финала Мэй сообщил Rolling Stone, что рассматривает Ламберта как фронтмена коллектива.

В ноябре 2011 года Адам присоединился к Queen для выступления на MTV Europe Awards в Белфасте, где группа получила награду Global Icon Award. В 2012 году Queen и Адам Ламберт сыграли свой первый полноценный концерт на площади Независимости в совместном выступлении с Элтоном Джоном.

Queen в Киеве, 2012 год

Коллектив выпустил специальный концерт Queen & Adam Lambert Rock Big Ben Live, транслировавшийся в прямом эфире на BBC One в новогоднюю ночь с 2014-го на 2015 год.

Сейчас сотрудничество продолжается. 4 октября на CFG Bank Arena в Балтиморе стартует тур Queen's Rhapsody с Ламбертом, который завершится 11 ноября на BMO Stadium в Лос-Анджелесе.

Ранее Фокус писал, что Sony Music купила все хиты группы Queen за рекордную сумму.