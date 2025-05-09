Режисер Джеймс Фоулі помер: він знімав кліпи Мадонні та сиквели "П'ятдесят відтінків сірого"

Американський режисер Джеймс Фоулі помер у віці 71 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

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Про це повідомила британська радіостанція BBC.

За відомостями представника режисера, Фоулі "мирно помер уві сні" на початку цього тижня після багаторічної боротьби з раком мозку.

Джеймс Фоулі дебютував у кіно 1984 року з фільмом "Безстрашний". Далі він зняв три музичні відеокліпи на пісні Мадонни "Papa Donʼt Preach", "Live to Tell" і "True Blue".

Режисер здобув популярність також завдяки таким картинам: "Впритул" (1986), "Хто це дівчисько" (1987) з Мадонною, "Американці" (1992) з Аль Пачіно, "Ідеальний незнайомець" (2007) з Брюсом Віллісом і Геллі Беррі.

Крім цього, він був режисером 12 епізодів серіалу "Картковий будиночок", одного з перших хітів Netflix. Також Фоулі знімав окремі епізоди серіалів "Твін Пікс" і "Ганнібал".

Останні роботи Фоулі — сиквели фільму "50 відтінків сірого": "На п'ятдесят відтінків темніше" (2017) і "П'ятдесят відтінків свободи" (2018).

Режисер Джеймс Фоулі помер: коротка біогафія

Фоулі провів дитинство в окрузі Статен-Айленд штату Нью-Йорк. Він вивчав психологію в Університеті штату Нью-Йорк у Буффало 1974 року.

Майбутній режисер хотів вступити на медичний факультет, але в підсумку вирішив зайнятися режисурою після шеститижневого курсу з кіновиробництва в Нью-Йоркському університеті.

Фоулі здобув ступінь магістра витончених мистецтв у Школі кінематографічних мистецтв Університету Південної Каліфорнії 1979 року.

У 2017 році Фоулі розповів в інтерв'ю The Hollywood Reporter, що його кар'єра "не вибудувана по поличках" і він щасливий через це.

"Я думаю про те, що мене захоплює, інтригує і буде цікавим протягом року, який ви витратите на створення фільму. Що особисто вас захоплює, не дотримуючись жодних умовностей", — говорив режисер.

Нагадаємо, творець бойовика "Грішники" Раян Куглер працює над перезапуском культового серіалу "Секретні матеріали". Частина епізодів нового серіалу будуть дійсно страшними, пообіцяв він.

Фокус 14 квітня писав про смерть українського режисера Олександра Муратова, автора фільму "Чи вмієте ви жити?"