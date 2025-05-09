Режиссер Джеймс Фоули умер: он снимал клипы Мадонне и сиквелы "Пятьдесят оттенков серого"

Американский режиссер Джеймс Фоули умер в возрасте 71 года в своем доме в Лос-Анджелесе.

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Об этом сообщила британская радиостанция BBC.

По сведениям представителя режиссера, Фоули "мирно скончался во сне" в начале этой недели после многолетней борьбы с раком мозга.

Джеймс Фоули дебютировал в кино в 1984 году с фильмом "Бесстрашный". Далее он снял три музыкальных видеоклипа на песни Мадонны "Papa Donʼt Preach", "Live to Tell" и "True Blue".

Режиссер получил известность также благодаря следующим картинам: "В упор" (1986), "Кто эта девчонка" (1987) с Мадонной, "Американцы" (1992) с Аль Пачино, "Идеальный незнакомец" (2007) с Брюсом Уиллисом и Хэлли Берри.

Кроме этого, он был режиссером 12 эпизодов сериала "Карточный домик", один из первых хитов Netflix. Также Фоули снимал отдельные эпизоды сериалов "Твин Пикс" и "Ганнибал".

Последние работы Фоули — сиквелы фильма "50 оттенков серого": "На пятьдесят оттенков темнее" (2017) и "Пятьдесят оттенков свободы" (2018).

Режиссер Джеймс Фоули умер: краткая биогафия

Фоули провел детство в округе Статен-Айленд штата Нью-Йорк. Он изучал психологию в Университет штата Нью-Йорк в Буффало в 1974 году.

Будущий режиссер хотел поступить на медицинский факультет, но в итоге решил заняться режиссурой после шестинедельного курса по кинопроизводству в Нью-Йоркском университете.

Фоули получил степень магистра изящных искусств в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии в 1979 году.

В 2017 году Фоули рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что его карьера "не выстроена по полочкам" и он счастлив из-за этого.

"Я думаю о том, что меня увлекает, интригует и будет интересным в течение года, который вы потратите на создание фильма. Что лично вас увлекает, не придерживаясь никаких условностей", — говорил режиссер.

Напомним, создатель боевика "Грешники" Райан Куглер работает над перезапуском культового сериала "Секретные материалы". Часть эпизодов нового сериала будут действительно страшными, пообещал он.

Фокус 14 апреля писал о смерти украинского режиссера Александра Муратова, автора фильма "Чи вмієте ви жити?"