За несколько дней до 90-летия: умер известный режиссер Александр Муратов (фото, видео)

14 апреля умер украинский режиссер, сценарист и писатель Александр Муратов. Автору фильма "Чи вмієте ви жити?" было 89 лет.

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Об этом сообщили в Национальном союзе кинематографистов Украины.

Трейлер фильма "Чи вмієте ви жити?"

Александр Муратов родился 21 апреля 1935 года и ушел из жизни за несколько дней до своего 90-летия.

"Он оставил после себя свои игровые и документальные фильмы, киносценарии, литературное наследие и добрые воспоминания коллег и друзей... Достойно, плодотворно прожитую жизнь... Покойся с миром, дорогой Александр Игоревич", — говорится в заметке Национального союза кинематографистов Украины.

Сообщается, что прощание с режиссером состоится в четверг, 17 апреля, в 11:00 в центральном ритуальном зале Байкового кладбища в Киеве.

"Искренние соболезнования родным, жене Виктории, и всей кинематографической семье Украины", — отмечают на личной странице Муратова в Facebook.

Причину смерти художника пока не называют.

Кто такой Александр Муратов

Александр Игоревич Муратов — выдающийся украинский кинорежиссер, сценарист, писатель и художник. Он родился 21 апреля 1935 года в Харькове в семье писателя Игоря Муратова. Работал на Одесской киностудии, Киевской киностудии имени Довженко.

Известные фильмы Александра Муратова:

"Наш честный хлеб" (1964) — полнометражный дебют, снятый вместе с Кирой Муратовой. Фильм вошел в список 100 лучших украинских фильмов.

— полнометражный дебют, снятый вместе с Кирой Муратовой. Фильм вошел в список 100 лучших украинских фильмов. "Та самая ночь" (1969) — драма о возвращении героя в родной город и его воспоминаниях.

— драма о возвращении героя в родной город и его воспоминаниях. "Утро вечера мудрее" (1981) — социальная драма об отношениях отца и сына, снятая на Киевской киностудии.

— социальная драма об отношениях отца и сына, снятая на Киевской киностудии. "Золотая цепь" (1986) — экранизация произведений Александра Грина, снятая на киностудии имени Довженко.

— экранизация произведений Александра Грина, снятая на киностудии имени Довженко. "Убийство в зимней Ялте" (2007) — детективный фильм, снятый в Ялте, Симферополе, Алчевске и Киеве.

— детективный фильм, снятый в Ялте, Симферополе, Алчевске и Киеве. "Татарский триптих" (2004) — первый фильм, снятый на крымскотатарском языке, по рассказам Михаила Коцюбинского. Лента получила награду на международном кинофестивале.

Незадолго до смерти, в 2024 году, Александр Муратов позаботился о сохранении своей коллекции. В "Довженко-Центр" пополнились коллекции Киноархива, Музея кино и Фильмофонда. Среди них — фотографии, диски с фильмами, ассамбляжи, афиши, сценарии, книги, письма, монтажные письма.

Напомним, украинский актер-военный Владимир Ращук рассказал об общении с отцом, который остался в оккупированном Донецке и помогает россиянам возить лекарства в Москву.

Также Фокус писал о том, что в возрасте 94 лет умер режиссер Тед Котчефф, снявший первый и самый драматичный из фильмов о Рэмбо, который сделал Сильвестра Сталлоне настоящей звездой боевиков.