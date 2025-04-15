За кілька днів до 90-річчя: помер відомий режисер Олександр Муратов (фото, відео)

14 квітня помер український режисер, сценарист і письменник Олександр Муратов. Автору фільму "Чи вмієте ви жити?" було 89 років.

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Про це повідомили в Національній спілці кінематографістів України.

Трейлер фільму "Чи вмієте ви жити?"

Олександр Муратов народився 21 квітня 1935 року і пішов із життя за кілька днів до свого 90-річчя.

"Він залишив після себе свої ігрові та документальні фільми, кіносценарії, літературну спадщину і добрі спогади колег та друзів… Достойно, плідно прожите життя… Спочивайте з миром, дорогий Олександре Ігоровичу", — йдеться в дописі Національної спілки кінематографістів України.

Повідомляється, що прощання з режисером відбудеться в четвер, 17 квітня, об 11:00 у центральній ритуальній залі Байкового кладовища в Києві.

"Щирі співчуття рідним, дружині Вікторії, та всій кінематографічній родині України", — зазначають на особистій сторінці Муратова у Facebook.

Причину смерті митця наразі не називають.

Хто такий Олександр Муратов

Олександр Ігорович Муратов — видатний український кінорежисер, сценарист, письменник і художник. Він народився 21 квітня 1935 року в Харкові в родині письменника Ігоря Муратова. Працював на Одеській кіностудії, Київській кіностудії імені Довженка.

Відомі фільми Олександра Муратова:

"Наш чесний хліб" (1964) — повнометражний дебют, знятий разом із Кірою Муратовою. Фільм увійшов до списку 100 найкращих українських фільмів.

— повнометражний дебют, знятий разом із Кірою Муратовою. Фільм увійшов до списку 100 найкращих українських фільмів. "Та сама ніч" (1969) — драма про повернення героя до рідного міста та його спогади.

— драма про повернення героя до рідного міста та його спогади. "Ранок вечора мудріший" (1981) — соціальна драма про стосунки батька і сина, знята на Київській кіностудії.

— соціальна драма про стосунки батька і сина, знята на Київській кіностудії. "Золотий ланцюг" (1986) — екранізація творів Олександра Гріна, знята на кіностудії імені Довженка.

— екранізація творів Олександра Гріна, знята на кіностудії імені Довженка. "Вбивство у зимовій Ялті" (2007) — детективний фільм, знятий в Ялті, Симферополі, Алчевську та Києві.

— детективний фільм, знятий в Ялті, Симферополі, Алчевську та Києві. "Татарський триптих" (2004) — перший фільм, знятий кримськотатарською мовою, за оповіданнями Михайла Коцюбинського. Стрічка отримала нагороду на міжнародному кінофестивалі.

Незадовго до смерті, у 2024 році, Олександр Муратов подбав про збереження своєї колекці. У "Довженко-Центр" поповнилися колекції Кіноархіву, Музею кіно та Фільмофонду. Серед них — фотографії, диски з фільмами, асамбляжі, афіші, сценарії, книги, листи, монтажні листи.

Нагадаємо, український актор-військовий Володимир Ращук розповів про спілкування з батьком, який залишився в окупованому Донецьку та допомагає росіянам возити ліки в Москву.

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