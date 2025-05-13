Син Арнольда Шварценеггера схуд на 30 кг (фото)

27-річний Крістофер Шварценеггер, молодший син зірки Голлівуду Арнольда Шварценеггера, здивував публіку своїм перевтіленням, з'явившись на саміті Beacher Vitality Happy & Healthy в готелі Hollywood Roosevelt у Лос-Анджелесі.

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Молодий чоловік, який страждав на надмірну вагу, постав у зовсім новому образі, пише People.

На заході він поділився своїм досвідом схуднення, оскільки, починаючи з 2019 року, він скинув 30 кілограмів ваги завдяки виснажливим тренуванням і правильному харчуванню.

"Це був великий процес. Я почав у 2019 році, коли жив в Австралії. Я був у цій великій подорожі. Я зробив це великою [подією], типу: "О, я збираюся вийти і зробити все це, бути в Австралії", і я просто побачив, як моя вага заважає мені займатися повсякденними справами", — згадує він.

Одного разу в нього з'явилося велике бажання стрибнути з парашутом, але друзі відповіли, що в нього немає шансів через вагу, і він змушений був погодитися з їхніми твердженнями.

Шварценеггер-молодший каже, що перепробував усе, щоб схуднути, ще зі шкільної лави.

"У школі я займався доставкою їжі, і пам'ятаю, як почувався диваком, коли приносив до школи дивні обіди. Це не за одну ніч, але знадобилося багато проб і помилок. І навіть донині. Тому коли ви говорите: "О, фотографії до і після"... я поки що не відчуваю себе "після". Я не відчуваю, що я на цій стадії", — продовжив Крістофер.

За словами хлопця, він втратив 13 кілограмів, просто виключивши хліб зі свого раціону:

"Як не дивно, я відмовився від хліба на Великий піст. Я подумав: "Ну, якщо я відмовляюся від хліба, то я можу просто скористатися цією можливістю. Оскільки я хороший католицький хлопчик, я не збираюся порушувати Великий піст". І це було моїм єдиним правилом. Тому я втратив 30 фунтів (13 кг) тільки завдяки цьому".

Зміни Крістофера Шварценеггера очевидні (зараз і раніше)

Крістофер шокував шанувальників трансформацією у втраті ваги, коли його помітили в Лос-Анджелесі під час великодніх вихідних у квітні. Він продемонстрував свою підтягнуту фігуру в темно-синій сорочці з довгими рукавами, штанах кольору хакі і білих кросівках.

До нього на прогулянці приєднався його старший брат, зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер і його наречена Еббі Чемпіон.

У Арнольда і його колишньої дружини Марії Шрайвер також є дві доньки: Кжтрін (35 років) і Христина (33 роки). 77-річний актор є і батьком Джозефа Баени, позашлюбної дитини, яку йому народила його колишня хатня робітниця всього через тиждень після народження законного сина Арнольда, Крістофера.

Раніше Фокус писав, що син Шварценеггера розповів про емоційну реакцію нареченої на сцену інцесту в "Білому лотосі".