Сын Арнольда Шварценеггера похудел на 30 кг (фото)

27-летний Кристофер Шварценеггер, младший сын звезды Голливуда Арнольда Шварценеггера, удивил публику своим преображением, появившись на саммите Beacher Vitality Happy & Healthy в отеле Hollywood Roosevelt в Лос-Анджелесе.

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Молодой человек, который страдал избыточным весом, предстал в совершенно новом образе, пишет People.

На мероприятии он поделился своим опытом похудения, поскольку, начиная с 2019 года, он сбросил 30 килограммов веса благодаря изнурительным тренировкам и правильному питанию.

"Это был большой процесс. Я начал в 2019 году, когда жил в Австралии. Я был в этом большом путешествии. Я сделал это большим [событием], типа: "О, я собираюсь выйти и сделать все это, быть в Австралии", и я просто увидел, как мой вес мешает мне заниматься повседневными делами", – вспоминает он.

Однажды у него появилось большое желание прыгнуть с парашютом, но друзья ответили, что у него нет шансов из-за веса, и он вынужден был согласиться с их утверждениями.

Шварценеггер-младший говорит, что перепробовал все, чтобы похудеть, еще со школьной скамьи.

"В школе я занимался доставкой еды, и помню, как чувствовал себя чудаком, когда приносил в школу странные обеды. Это не за одну ночь, но потребовалось много проб и ошибок. И даже по сей день. Поэтому когда вы говорите: "О, фотографии до и после"… я пока не чувствую себя "после". Я не чувствую, что я на этой стадии", – продолжил Кристофер.

По словам парня, он потерял 13 килограммов, просто исключив хлеб из своего рациона:

"Как ни странно, я отказался от хлеба на Великий пост. Я подумал: "Ну, если я отказываюсь от хлеба, то я могу просто воспользоваться этой возможностью. Поскольку я хороший католический мальчик, я не собираюсь нарушать Великий пост". И это было моим единственным правилом. Поэтому я потерял 30 фунтов (13 кг) только благодаря этому".

Изменения Кристофера Шварценеггера налицо (сейчас и раньше)

Кристофер шокировал поклонников трансформацией в потере веса, когда он был замечен в Лос-Анджелес во время пасхальных выходных в апреле. Он продемонстрировал свою подтянутую фигуру в темно-синей рубашке с длинными рукавами, брюках цвета хаки и белых кроссовках.

К нему на прогулке присоединился его старший брат, звезда "Белого лотоса" Патрик Шварценеггер и его невеста Эбби Чемпион.

У Арнольда и его бывшей жены Марии Шрайвер также есть две дочери: Кжтрин (35 лет) и Кристина (33 года). 77-летний актер является и отцом Джозефа Баэны, внебрачного ребенка, которого ему родила его бывшая домработница всего через неделю после рождения законного сына Арнольда, Кристофера.

Ранее Фокус писал, что сын Шварценеггера рассказал об эмоциональной реакции невесты на сцену инцеста в "Белом лотосе".