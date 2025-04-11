Сын Шварценеггера рассказал об эмоциональной реакции невесты на сцену инцеста в "Белом лотосе" (видео)

Невеста Патрика Шварценеггера, Эбби Чемпион, была так же шокирована сценой инцеста актера в сериале "Белый лотос", как и фанаты популярной картины.

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О реакции девушки сын Арнольда Шварценеггера рассказал Джимми Фэллону в The Tonight Show Starring.

Трейлер третьего сезона "Белого лотоса"

"Я никому не говорил", — признался Патрик.

В частности, 31-летний Шварценеггер-младший дразнил возлюбленную за то, что она "приставала [к нему] непрерывно", как только его взяли на роль Саксона Рэтлиффа в третьем сезоне "Белого лотоса".

"Она сказала: "Ты должен сказать мне, кто умрет". А я сказал: "Я не скажу тебе, кто умрет! Я расписался о своей жизни. Майк [Уайт, создатель шоу] уволит меня", — рассказал актер.

"И она сказала: "Хорошо, хорошо. Просто скажи мне: ты общаешься с людьми?" А я сказал: "Детка, ты знаешь "Белый лотос". Я не могу сообщить тебе эту информацию". Она сказала: "Просто скажи мне: общаешься ли ты с людьми?", а я сказал: "Да, общаюсь". А она сказала: "С кем? С какими девушками ты общаешься?" Я сказал: "Я не могу тебе сказать!" — вспомнил сын Арнольда Шварценеггера.

Патрик Шварценеггер с девушкой Эбби Чемпион Фото: Instagram/patrickschwarzenegger

Эбби Чемпион ждала с нетерпением, когда эпизоды 5 и 6 вышли в эфир, и она увидела, как Саксон поцеловал своего младшего брата, Локлана Рэтлиффа (Сэм Нивола), во время ночи пьяных шалостей. Более того, последний мастурбировал старшему брату.

"Она сказала: "Ты со своим братом?!" — вспоминал Патрик Шварценеггер.

Шварценеггер-младший, Нивола и Сара Кэтрин Гук (Пайпер Рэтлифф) сыграли троих детей финансиста Тимоти Рэтлиффа (Джейсон Айзекс) и его жену Викторию Рэтлифф (Паркер Поузи) в последней части популярного сериала HBO.

Патрик воплотил роль "наглого, одержимого сексом" Саксона Рэтлиффа. Уже в первом эпизоде третьего сезона сын Марии Шрайвер снялся обнаженным, на что с юмором отреагировал его знаменитый отец.

Также Фокус писал о том, что Арнольд Шварценеггер вышел на красную дорожку с сыном Патриком на премьере третьего сезона "Белого лотоса".