Син Шварценеггера розповів про емоційну реакцію нареченої на сцену інцесту в "Білому лотосі" (відео)

Наречена Патріка Шварценеггера, Еббі Чемпіон, була так само шокована сценою інцесту актора в серіалі "Білий лотос", як і фанати популярної картини.

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Трейлер третього сезону "Білого лотосу"

"Я нікому не казав", — зізнався Патрік.

Зокрема, 31-річний Шварценеггер-молодший дражнив кохану за те, що вона "приставала [до нього] безперервно", щойно його взяли на роль Саксона Ретліффа в третьому сезоні "Білого лотосу".

"Вона сказала: "Ти повинен сказати мені, хто помре". А я сказав: "Я не скажу тобі, хто помре! Я розписався про своє життя. Майк [Вайт, творець шоу] звільнить мене", — розповів актор.

"І вона сказала: "Добре, добре. Просто скажи мені: ти спілкуєшся з людьми?" А я сказав: "Дитино, ти знаєш "Білий лотос". Я не можу повідомити тобі цю інформацію". Вона сказала: "Просто скажи мені: чи спілкуєшся ти з людьми?", а я сказав: "Так, спілкуюся". А вона сказала: "З ким? З якими дівчатами ти спілкуєшся?" Я сказав: "Я не можу тобі сказати!" — пригадав син Арнольда Шварценеггера.

Патрік Шварценеггер з дівчиною Еббі Чемпіон Фото: Instagram/patrickschwarzenegger

Еббі Чемпіон чекала з нетерпінням, коли епізоди 5 і 6 вийшли в ефір, і вона побачила, як Саксон поцілував свого молодшого брата, Локлана Ретліффа (Сем Нівола), під час ночі п’яних витівок. Ба більше, останній мастурбував старшому брату.

"Вона сказала: "Ти зі своїм братом?!" — згадував Патрік Шварценеггер.

Шварценеггер-молодший, Нівола та Сара Кетрін Гук (Пайпер Ретліфф) зіграли трьох дітей фінансиста Тімоті Ретліффа (Джейсон Айзекс) і його дружину Вікторію Ретліфф (Паркер Поузі) в останній частині популярного серіалу HBO.

Патрік втілив роль "нахабного, одержимого сексом" Саксона Ретліффа. Уже в першому епізоді третього сезону син Марії Шрайвер знявся оголеним, на що з гумором відреагував його знаменитий батько.

Також Фокус писав про те, що Арнольд Шварценеггер вийшов на червону доріжку із сином Патріком на премʼєрі третього сезону "Білого лотосу".