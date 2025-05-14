58-річна Сальма Гаєк знялася для журналу в бікіні (фото)

Мексикано-американська акторка Сальма Гаєк дебютувала як модель для обкладинки журналу Sports Illustrated Swimsuit у віці 58 років.

Related video

Відео бекстейджу зі зйомок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фотографіях, зроблених Рувеном Афанадором, Гаєк у бікіні позує в різних позах і на різних локаціях. Фотосесія проходила на мальовничому розкішному курорті Куіксмала в Мексиці.

За словами Сальми, стати героїнею номера було для неї знаковою подією.

"Я пам'ятаю, коли я була молодою, давним-давно, я завжди з нетерпінням чекала випуску журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue і [думала]: "Хто в ньому буде?" Звичайно, я не виглядала як модель, тому мені ніколи не спадало на думку, що одного разу я буду в ньому, якби хтось сказав мені, що я буду в ньому в 58 років, я б відправила його в божевільню, але світ змінився, і це хвилююче", — зізналася вона в бесіді з журналістами.

Фото: Sports Illustrated Swimsuit

Гаєк — одна з чотирьох зірок обкладинки випуску 2025 року, до якого також увійшли олімпійський гімнаст Джордан Чайлз, модель і гімнастка Олівія Данн і підприємець Лорен Чан.

"Я почуваюся такою щасливою, що я частина покоління, яке змогло дійсно зазнати дуже відчутних змін. Я могла б піти на пенсію, але я не хочу втрачати цей час. Я боролася за це. Знаєте, і я була частиною цього, і я думаю, що справді чудово, що такий журнал, як Sports Illustrated [Swimsuit], каже, що це нормально, можливо, навіть круто: бути старшою за 50 і все ще почуватися не просто сексуальною, а й вільною та не соромитися свого тіла, наче ви маєте його приховувати", — додала дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

Сальма каже, що не може зрозуміти, чому жінки після певного віку повинні відмовлятися від того, щоб приймати життя повною мірою. Вона сподівається, що побачивши її фото в бікіні на сторінках журналу, читачі винесуть для себе урок.

Раніше Фокус писав, що Сальма Гаєк розповіла про дружбу з Пенелопою Крус і спровокувала чутки про ворожнечу з Ніколь Кідман.