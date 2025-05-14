58-летняя Сальма Хайек снялась для журнала в бикини (фото)

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек дебютировала в качестве модели для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit в возрасте 58 лет.

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Видео бекстейджа со съемок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях, сделанных Рувеном Афанадором, Хайек в бикини позирует в разных позах и на разных локациях. Фотосессия проходила на живописном роскошном курорте Куиксмала в Мексике.

По словам Сальмы, стать героиней номера было для нее знаковым событием.

"Я помню, когда я была молодой, давным-давно, я всегда с нетерпением ждала выпуска журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue и [думала]: "Кто в нем будет?" Конечно, я не выглядела как модель, поэтому мне никогда не приходило в голову, что однажды я буду в немэ Если бы кто-то сказал мне, что я буду в нем в 58 лет, я бы отправила его в сумасшедший дом, но мир изменился, и это волнительно", – призналась она в беседе с журналистами.

Фото: Sports Illustrated Swimsuit

Хайек – одна из четырех звезд обложки выпуска 2025 года, в который также вошли олимпийский гимнаст Джордан Чайлз, модель и гимнастка Оливия Данн и предприниматель Лорен Чан.

"Я чувствую себя такой счастливой, что я часть поколения, которое смогло действительно испытать очень ощутимые перемены. Я могла бы уйти на пенсию, но я не хочу упускать это время. Я боролась за это. Знаете ли, и я была частью этого, и я думаю, что действительно замечательно, что такой журнал, как Sports Illustrated [Swimsuit], говорит, что это нормально, может быть, даже круто: быть старше 50 и все еще чувствовать себя не просто сексуальной, но и быть свободной и не стесняться своего тела, как будто вы должны его скрывать", – добавила жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Сальма говорит, что не может понять, почему женщины после определенного возраста должны отказываться от того, чтобы принимать жизнь в полной мере. Она надеется, что увидев ее фото в бикини на страницах журнала, читатели вынесут для себя урок.

Ранее Фокус писал, что Сальма Хайек рассказала о дружбе с Пенелопой Крус и спровоцировала слухи о вражде с Николь Кидман.