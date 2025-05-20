Дочка Кейт Вінслет вперше з'явилася на Каннському кінофестивалі (фото)
24-річна Міа Тріплтон, дочка оскароносної британської акторки Кейт Вінслет, пішла по стопах матері і вирішила присвятити себе кіно. Дівчина вперше відвідала один із найпрестижніших заходів індустрії — 78-й Каннський кінофестиваль.
Про це пише Page Six.
Міа прилетіла на Лазурний берег не просто так. Вона стала гостею прем'єри фільму "Фінікійський задум" зі своєю участю. Хоча Тріплтон знялася в безлічі картин, це її офіційний дебют у Каннах.
На червоній доріжці міс Тріплтон сяяла в смарагдово-зеленій сукні Oscar de la Renta. Вона складалася з обтислого ліфа без бретелей, прикрашеного аплікацією із золотистих квітів, і об'ємної спідниці до підлоги.
Молода акторка вклала волосся на бічний проділ вільними хвилями і зробила природний макіяж з ніжно-рожевою помадою і коричневими блискучими тінями для повік.
Вбрання, яке обрала Міа, не випадкове. Воно є компліментом її знаменитій матері. Майже в тому ж віці, що і її дочка зараз, Вінслет дебютувала на червоній доріжці на церемонії вручення премії "Оскар" 1998 року в смарагдово-зеленій сукні від Givenchy, теж прикрашеній золотою квітковою вишивкою. Саме тоді Кейт отримала свою золоту статуетку за найкращу жіночу роль.
Раніше Фокус писав, що Кейт Вінслет розвіяла міфи про знамениту сцену з "Титаніка". Її потопаюче пальто зі зйомок цього фільму виставили на аукціон за рекордну суму.