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Стиль життя

Дочка Кейт Вінслет вперше з'явилася на Каннському кінофестивалі (фото)

Міа Тріплтон, дочка Кейт Вінслет, Каннський кінофестиваль 2025 року
Фото: Getty | Міа Тріплтон — дочка Кейт Вінслет і режисера Джима Тріплтона

24-річна Міа Тріплтон, дочка оскароносної британської акторки Кейт Вінслет, пішла по стопах матері і вирішила присвятити себе кіно. Дівчина вперше відвідала один із найпрестижніших заходів індустрії — 78-й Каннський кінофестиваль.

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Про це пише Page Six.

Міа прилетіла на Лазурний берег не просто так. Вона стала гостею прем'єри фільму "Фінікійський задум" зі своєю участю. Хоча Тріплтон знялася в безлічі картин, це її офіційний дебют у Каннах.

На червоній доріжці міс Тріплтон сяяла в смарагдово-зеленій сукні Oscar de la Renta. Вона складалася з обтислого ліфа без бретелей, прикрашеного аплікацією із золотистих квітів, і об'ємної спідниці до підлоги.

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Міа привезла в Канни свій новий фільм
Фото: Getty

Молода акторка вклала волосся на бічний проділ вільними хвилями і зробила природний макіяж з ніжно-рожевою помадою і коричневими блискучими тінями для повік.

Вбрання, яке обрала Міа, не випадкове. Воно є компліментом її знаменитій матері. Майже в тому ж віці, що і її дочка зараз, Вінслет дебютувала на червоній доріжці на церемонії вручення премії "Оскар" 1998 року в смарагдово-зеленій сукні від Givenchy, теж прикрашеній золотою квітковою вишивкою. Саме тоді Кейт отримала свою золоту статуетку за найкращу жіночу роль.

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Кейт Вінслет на церемонії "Оскар", 1998 рік
Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Кейт Вінслет розвіяла міфи про знамениту сцену з "Титаніка". Її потопаюче пальто зі зйомок цього фільму виставили на аукціон за рекордну суму.