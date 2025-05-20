Дочь Кейт Уинслет впервые появилась на Каннском кинофестивале (фото)

24-летняя Миа Триплтон, дочь оскароносной британской актрисы Кейт Уинслет, пошла по стопам матери и решила посвятить себя кино. Девушка впервые посетила одно из самых престижных мероприятий индустрии – 78-й Каннский кинофестиваль.

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Об этом пишет Page Six.

Миа прилетела на Лазурный берег не просто так. Она стала гостьей премьеры фильма "Финикийский замысел" со своим участием. Хотя Триплтон снялась во множестве картин, это ее официальный дебют в Каннах.

На красной дорожке мисс Триплтон блистала в изумрудно-зеленом платье Oscar de la Renta. Оно состояло из облегающего лифа без бретелек, украшенного аппликацией из золотистых цветов, и объемной юбки в пол.

Миа привезла в Канны свой новый фильм Фото: Getty

Молодая актриса уложила волосы на боковой пробор свободными волнами и сделала естественный макияж с нежно-розовой помадой и коричневыми блестящими тенями для век.

Наряд, который выбрала Миа, не случаен. Он является комплиментом ее знаменитой матери. Почти в том же возрасте, что и ее дочь сейчас, Уинслет дебютировала на красной дорожке на церемонии вручения премии "Оскар" 1998 года в изумрудно-зеленом платье от Givenchy, тоже украшенном золотой цветочной вышивкой. Именно тогда Кейт получила свою золотую статуэтку за лучшую женскую роль.

Кейт Уинслет на церемонии "Оскар", 1998 год Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Кейт Уинслет развеяла мифы о знаменитой сцене из "Титаника". Ее тонущее пальто со съемок этого фильма выставили на аукцион за рекордную сумму.