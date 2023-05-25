Чим небезпечний гель лак? 3 причини подумати двічі

Манікюр – це не лише про яскраві візерунки, а більше про здорові та доглянуті нігті, тому треба до цього підходити відповідально.

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Манікюр – це не стільки про яскраві візерунки, скільки про акуратні та доглянуті нігті. Коли ж уперше жінки почали фарбувати нігті, який манікюр популярний зараз та яких порад варто дотримуватися, щоб нігті були не лише гарними, а й здоровими?

Гель-лак втілив жіночу мрію про ідеальний манікюр, який протягом довгого часу залишається акуратним та свіжим. Гель-лак з'явився понад 10 років назад та поєднав в собі характеристики гелю для нарощування нігтів та звичайного лаку для фарбування. Таке технологічне диво дозволило жінкам на кілька тижнів забувати про манікюр та мати доглянуті нігті. Багато жінок і досі не уявляють своє життя без такого покриття, проте зараз популярності набуває звичайний гігієнічний манікюр без покриття. Чому? Розібратися у цьому нам допоможе фахівчиня в галузі подології Тетяна Адаменко.

Існує думка, що гель-лак шкідливий тим, що нігті під товстим шаром засобів ніби не "дихають", тому потрібно давати їм "відпочивати". Проте це не так. Нігті не можуть відчувати біль, тому що створені з мертвих клітин. Що ж може піти не так, під час використання гель-лаку?

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Опік нігтьової пластини

Виявляється, процедура накладання гель-лаку не така безпечна, як здається на перший погляд, насамперед через використання лампи.

"Лампи для закріплення покриття бувають двох типів: UV та LED, однак вони обидві використовують ультрафіолетове випромінення. Вони виділяють UVA-промені, які можуть спричинити опік нігтьової пластини. Ці промені сильно пошкоджують нігті та в цьому випадку йдеться вже не про красу, а про здоров’я" — говорить подологиня.

Про опік нігтьової пластини свідчать:

відчуття печіння (може виникнути ще під час сушіння під лампою);

зміна кольору нігтьової пластини на червоний або жовтий;

нариви на пальцях;

больові відчуття.

Якщо ви стикнулися хоча б з однією ознакою опіку, варто негайно звернутися за допомогою до фахівця, адже якщо не надати допомогу, то негативні наслідки та больові відчуття лише посилюватимуться.

Пошкодження нігтьової пластини

Причин може бути кілька. По-перше, безпечно ходити з покриттям можна не більше двох тижнів, потім його потрібно зняти та відновити. А, по-друге, пошкодити нігтьову пластину, через неправильне зняття покриття або ж через використання неправильних інструментів.

Сучасні майстри спилюють покриття, використовуючи різноманітні фрези, які в разі неакуратного проведення процедури можуть пошкодити нігті.

"Безпечніше знімати гель-лак, як раніше, за допомогою фольги та засобів для зняття лаку. Так реально зняти не лише лак, а й базове покриття яке взагалі не рекомендують спилювати за допомогою апарату, бо є ризик спилити половину пластини. Саме через це ваші нігті стають ламкими та тонкими, а не через саме покриття", — зауважує фахівчиня в галузі подології Тетяна Адаменко.

Фото: Getty Images

Оніхолізис

На жаль, випадки появи грибка після використання гель-лаку, не рідкість. Для оніхолізису характерне повна або часткове відшарування нігтя від м’яких тканин, також зміна кольору нігтя — на жовтий, білий або коричневий. Під нігтем може накопичуватися волога, з’являється пліснява та грибок, але через те, що ви постійно носите щільне покриття з гель-лаку, то цього просто не помічаєте. Саме тому варто раз на декілька місяців знімати базу, побачити реальний стан нігтів.

"Відшарування нігтя пов’язане також з використанням лапки для сушіння. Під час сушки верхній шар лаку стискається, з'являється гіпоксія яка і призводить до відшарування пластини від нігтьового ложа" — пояснює Тетяна.

Крім того, відшарування нігтя може статися через:

травмування нігтя;

неякісний манікюр;

низьку кваліфікацію майстра манікюру;

не продезінфіковані інструменти;

неякісний гель-лак (якщо закінчився термін придатності).

Отже, багато чого залежить від кваліфікації майстра, адже навіть неправильний запил може призвести до вростання нігтя, коли вже знадобиться допомога подолога.

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Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.