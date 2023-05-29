Без зусиль та спорту. Топ-5 продуктів для плоского живота

Бажаєте мати плоский живіт, не виснажуючи себе фізичними вправами у тренажерному залі? Все реально!

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Доведено, що навіть виснажливі тренування не зможуть позбавити вас від зайвого жиру в області живота, а ось збалансована дієта допоможе. Введіть ці п'ять продуктів у свій щоденний раціон, і результат не змусить себе довго чекати. Пише realbuzz.com

Вода

Одним із основних елементів, який може перешкоджати вам у досягненні результату, може бути нестача води у раціоні. Коли в організмі недостатньо рідини, це може спричинити здуття живота і лише посилити проблему. Вживання великої кількості води може допомогти приборкати почуття голоду, вивести токсини з організму, покращити роботу травної системи та позбавити від затримки рідини.

Щоб отримати всі ці переваги, потрібно випивати щонайменше 8 склянок на день. Вибирайте негазовані напої із низьким вмістом калорій. Це не обов'язково повинна бути тільки вода, зелений чай також є відмінним варіантом, на думку експертів, він має жироспалювальні властивості. Уникайте будь-яких газованих напоїв під час дієти для плоского живота, оскільки вони можуть спричинити здуття.

Ягоди

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Ягоди можуть стати вашою секретною зброєю у боротьбі за плоский живіт. Дослідження показали, що вживання фруктів червоного або синього кольору (наприклад, вишні, чорниці, ожини та червоного винограду) може допомогти вам позбутися зайвого жиру на животі. Хімічні речовини, які надають фруктам їх яскравого кольору, також допомагають спалювати жир у шлунку.

Насіння льону

Насіння льону містить мононенасичені жири (МНЖК), які обов'язково потрібно включити в дієту для плоского живота. МНЖК, що містяться в насінні льону, допоможуть зменшити жирові відкладення та знизити рівень холестерину, чого не роблять насичені жири, що містяться в нездоровій їжі. Ліз Ваккарієлло, автор книги "Дієта для плоского живота", виступає за введення більшої кількості цих корисних жирів у наш раціон, особливо для тих, хто хоче скинути зайву вагу в області живота.

Насіння льону не тільки обов'язкове для тих, хто хоче мати плоский живіт, воно також ідеально підходить людям, які страждають від частого здуття живота. Завдяки високому вмісту клітковини насіння підтримуватиме здоров'я вашої травної системи, а також зменшить здуття живота. Їх легко включити до свого щоденного раціону: столова ложка меленого насіння льону ідеально підійде до обіднього салату, до смузі або ранкових пластівців.

Йогурт

Йогурт із низьким вмістом жиру та калорій може стати ідеальною їжею для дієти плоского живота. Він допомагає покращити ваше травлення і бореться зі здуттям живота і надмірним газоутворенням, завдяки пробіотикам, що містяться в ньому — ці активні культури стимулюють зростання корисних бактерій у вашому кишечнику. Одна з основних переваг полягає в тому, що йогурт легко вписується у ваш раціон, чи то швидке перекушування, чи частину основного прийому їжі.

Дослідження, проведене в Університеті Теннессі, показало, що учасники, які їли 500 мл йогурту на день (а також знизили загальне споживання калорій), втратили в середньому на 81% більше жиру на животі порівняно з тими, хто віддав перевагу дієті без йогурту. Це також відмінне джерело мінералів та вітамінів: цинк, йод, калій та вітамін B5.

Цільнозернові продукти

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Введення в раціон великої кількості цільнозернових продуктів є ефективним способом скинути зайві кілограми. Ці продукти — чудове джерело енергії з низьким вмістом жиру з повільним вивільненням, яке підтримує вас протягом дня і надовго зберігає почуття ситості. Цілісні зерна також мають додаткову перевагу: вони не дають жиру накопичуватися в області шлунка за рахунок зниження рівня інсуліну і кортизолу (гормону стресу) в організмі.

Пшениця часто є основним цільним зерном у раціоні багатьох людей, проте це, як правило, не найкращий вибір.

Через те, що пшениця важко перетравлюється, вона може викликати у вас здуття живота. Щоб дотримуватися дієти для плоского живота, вибирайте зернові, які знаходяться у своїй природній формі, такі як овес, полба, коричневий рис та гречка. Спробуйте також кіноа, хоча це і насіння, ви можете використовувати їх як живильну заміну злакам.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.