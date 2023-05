Схуднути за 7 днів. Перевірений спосіб без тренувань та дієт

Тренажерний зал далеко не єдиний спосіб привести себе у форму.

Якщо ви не уявляєте себе навіть поруч із тренажерами або маєте невдалий досвід відвідування спортзалу – не засмучуйтесь, є 10 способів схуднути без виснажливих тренувань та дієт. Про це пише realbuzz.

Знайдіть заняття до душі

Якщо сама ідея занять спортом викликає у вас протест чи не любите рутину, тоді знайдіть заняття до душі. Щоб бути у формі, потрібно рухатись, а це можливо не лише у тренажерному залі. Якщо ви хочете зробити талію тоншою – покрутіть хулахуп, або, наприклад, почніть практикувати біг чи їзду на велосипеді. Якщо ж такі варіанти вам не до душі, займіться стрибками на батуті. Авантюрний підхід до вправ може допомогти вам зберегти мотивацію і не збитися зі шляху до своєї мети.

Приєднайтесь до клубу

Якщо ви втомилися витрачати гроші на абонементи, якими практично не користуєтеся, спробуйте інший підхід та вступіть до клубу. Є безліч спортивних клубів, наприклад, ви можете приєднатися до команди та спробувати себе у футболі чи баскетболі. Або, якщо ви волієте займатися наодинці, можете спробувати приєднатися до клубу однодумців по бігу, скелелазінню або веслуванню на каное. Багато клубів зазвичай пропонують пробні заняття безкоштовно, щоб ви могли спробувати та зрозуміти, наскільки вам це підходить.

Завжди будьте активними

Фото: Getty Images

Змініть свій спосіб життя і будьте активними завжди, коли це можливо. Збільшення базової фізичної активності у повсякденному житті може вплинути на вашу фізичну форму. Паркуйте машину трохи далі від роботи, припиніть користуватися ліфтом, віддавши перевагу сходам. Виконуйте звичайну роботу вдома, більше гуляйте і менше сидіть на дивані перед телевізором. Ці невеликі зміни можуть допомогти вам схуднути, навіть без відвідування тренажерного залу.

Внесіть різноманітність

Якщо ви з тих, хто постійно починає нові вправи, щоб через кілька тижнів кинути, тоді вам слід зробити різноманітність у свій план тренувань. Виконання одних і тих же вправ знову і знову може зрештою зупинити ваш прогрес і вбити мотивацію, а те саме здорове харчування набридне навіть самому захопленому фітнес-ентузіасту. Змінюйте свій порядок дня, пробуйте нову здорову їжу щотижня і відвідуйте різні тренування, такі як пілатес, танці, плавання, біг. Вийдіть із зони комфорту, якщо ви дійсно хочете схуднути без тренажерної зали.

Вирушайте на шопінг

Фото: Getty Images

У середньому жінка спалює близько 48 000 калорій на рік лише за рахунок шопінгу. Виходить близько 385 калорій на тиждень. Ходьба магазинами протягом кількох годин чудове тренування для м'язів ніг, а важкі сумки з покупками тренують руки. Таким чином, вам більше не потрібно відчувати провину за те, що ви купуєте щось під час походу магазинами. Дивіться на це так, ніби ви збільшуєте складність тренування! Так що замість того, щоб робити покупки в Інтернеті, ходіть магазинами самостійно, щоб отримати користь від цього тренування!

Стрибки зі скакалкою

Стрибки зі скакалкою — улюблене заняття боксерів, можливо, найпідготовленіших спортсменів. Це проста вправа, яка задіює майже всі м'язи вашого тіла і є чудовим помічником у схудненні. Щоб переконатися, що скакалка має правильну висоту, встаньте в центр і потягніть ручки догори, поки мотузка не натягнеться. Ручки мають бути на рівні грудей.

Їжте менше, але частіше

Ще один спосіб зменшити талію, не відвідуючи тренажерний зал — це змінити свої звички в їжі. Часте вживання невеликих порцій протягом дня може допомогти прискорити метаболізм та надовше зберегти відчуття ситості. Дослідження, опубліковане в Журналі Академії харчування та дієтології, показало, що люди, які їдять шість разів на день невеликими порціями, мають нижчий ІМТ, ніж ті, хто їсть менше чотирьох разів на день.

Часте харчування спонукає ваше тіло спалювати жир, а не м'язову тканину, і забезпечує енергією, яку можна використовувати протягом дня, замість того, щоб відкладати в жир.

Йога

Фото: Getty

Шукаєте вправу, яка допоможе схуднути і привести тіло в тонус? Йога може бути ідеальною альтернативою тренажерному залу. Якщо ви новачок у йозі, варто відвідати кілька занять з інструктором, щоб переконатися, що ваша техніка правильна. Але як тільки ви відчуєте впевненість у своїх силах, то зможете практикувати мистецтво йоги вдома самостійно. Крім покращення гнучкості, йога також може знизити рівень стресу та покращити ваш настрій. Спробуйте займатися йогою три чи чотири рази на тиждень.

Дозволяйте собі смаколики

Багато дієт настільки суворі, тому не дивно, що люди зриваються і переїдають. Замість того, щоб обмежувати себе з понеділка по п'ятницю, балуйте себе протягом тижня, наприклад, келихом вина після роботи або шматочком чорного шоколаду за чашкою кави.

Висипайтеся

Якщо ви хочете схуднути без тренажерного залу, секрет може бути в достатній кількості сну. По можливості намагайтеся спати сім-вісім годин на добу, тому що сон може допомогти прискорити обмін речовин, що призведе до природної втрати ваги. Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, що люди, які не висипаються, з більшою ймовірністю відчуватимуть голод, тому що їх організм потребує енергії. Нестача сну також може спричинити гормональний дисбаланс, через який ви можете почувати голод, навіть якщо насправді це не так.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.