Не худніть так. Топ-5 причин, чому вам не підходить інтервальне голодування

Інтервальне голодування стало справжньою панацеєю у боротьбі за ідеальну фігуру, але підходить цей метод далеко не всім.

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Загалом метаболічні зміни, які може спричинити інтервальне голодування (ІГ) корисні для здоров'я. Проте тривалі проміжки часу без їжі можуть мати несприятливі наслідки для деяких людей. "Не існує універсальних чи загальних дієтичних рекомендацій, які можна було б зробити для всіх людей", — говорить Дана Елліс Ханнес, доктор медичних наук, старший дієтолог Медичного центру Рональда Рейгана при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Результат, отриманий на інтервальному голодуванні дуже індивідуальний, але є люди, яким варто взагалі відмовитися від даного методу. Про це пише Woman's World.

Люди з РХП

Якщо в минулому ви мали розлад харчової поведінки, це зовсім не означає, що вам потрібно відмовитися від інтервального голодування. Однак, за словами Ханнеса, якщо ви пробуєте цей стиль харчування, дуже важливо знати, чи пристосовуєтеся ви до специфіки даного методу, особливо враховуючи минулий досвід.

"При інтервальному голодуванні багато людей також схильні одночасно скорочувати калорії", — каже Ханнес. Це не обов'язкова умова голодування, але це може статися природним чином через менший час, протягом якого ви їсте протягом дня. "На жаль, люди, які мали в анамнезі розлади харчової поведінки, можуть почати використовувати голодування як спосіб повернутися до скорочення калорій". Скорочення споживання за допомогою голодування може бути проблематичним, тому, якщо у вас є історія цього типу розлади, але ви все одно хочете спробувати ІД, Ханнес пропонує планувати їжу заздалегідь. Це допоможе переконатися, що ви отримуєте достатньо калорій, навіть якщо ви їсте менше часу.

Діти

Оскільки дослідження впливу голодування на дітей обмежені та показують суперечливі результати, поточна рекомендація полягає в тому, що ІГ не є гарним методом для дітей та підлітків, за словами Лії Блелок, доктора медичних наук, дитячого дієтолога в Children's Health округу Оріндж у Каліфорнії. "Діти та підлітки перебувають у періоді швидкого зростання і тому мають дуже специфічні потреби в калоріях, які можуть не задовольнятися через голодування", — стверджує вона. "Найкращий підхід — наголошувати на плануванні харчуванні, наприклад, планувати прийоми їжі та закуски у певний час протягом дня, щоб допомогти впоратися з почуттям голоду та контролювати порції".

Крім того, для дітей існує високий ризик виникнення проблем внаслідок голодування через підвищені метаболічні потреби, додає Омар Джабер, доктор медичних наук. Ці проблеми можуть включати втому, слабкість та дратівливість. Він додає, що при голодуванні у дітей знижується когнітивна функція.

Вагітність та грудне вигодовування

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Коли Ханнес була вагітна, її нудило не лише в першому триместрі — її нудило весь час. Було непросто отримати достатню кількість поживних речовин та калорій. Якби вона скоротила час прийому іжі, то підозрює, що це було б ще складніше.

"Навіть якщо ви не боретеся з нудотою, все одно може бути важко отримати всі необхідні поживні речовини під час вагітності, тому намагатися відібрати потрібну кількість калорій всього за кілька прийомів їжі на день, безумовно, не рекомендується", — пояснює вона.

Те саме стосується грудного вигодовування. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, мамам, що годують, потрібно на 300–500 калорій на день більше, щоб задовольнити свої потреби в харчуванні. Додати ці калорії до ваших регулярних потреб складно, але ще складніше вмістити це все в короткі часові рамки.

А якщо ви намагаєтесь завагітніти? Це залежить від вашої ситуації. Наприклад, дослідження 2016 року, опубліковане в Journal of Mid-Life Health,показало, що у жінок із синдромом полікістозних яєчників або СПКЯ спостерігалося підвищення рівня лютеїнізуючого гормону, що відіграє ключову роль в овуляції, внаслідок голодування. У тому ж дослідженні було зазначено, що для тих, хто не має СПКЯ, голодування може бути корисним для фертильності, якщо воно призводить до зниження надмірної ваги, оскільки це може вплинути на репродуктивне здоров'я в цілому. Якщо ви працюєте з репродуктивним ендокринологом, дізнайтеся у нього, чи може це допомогти чи завадити вашим планам із зачаттям.

Вік та хронічні захворювання

Якщо вам більше 65 років, ви можете відмітити, що голодування відмінно підходить для зпокращення вашого здоров'я, але лише в тому вмпадку, якщо немає супутніх факторів, каже Ханнес. Наприклад, якщо голодування змушує вас зменшити споживання калорій, це може бути проблематично

"Старі люди вже мають труднощі з отриманням поживних речовин і достатньої кількості калорій через втрату нюху і смаку, проблем із травленням і відсутність сигналів голоду", — говорить Ханнес. "Додавання ще одного фактора, який може знизити споживання поживних речовин, зазвичай не є гарною ідеєю". Люди похилого віку, які не їдять достатньо, особливо достатню кількість білка, піддаються більш високому ризику саркопонії, тобто вікової втрати м'язової маси. Це може принести до проблем.

Іншим аспектом, який слід враховувати тим, хто хоче практикувати ІГ, може бути вживання ліків. Є кілька ліків, таких як деякі види антибіотиків, аспірин, протизапальні препарати або ліки для лікування діабету, серед іншого, які необхідно приймати під час їжі, щоб запобігти розладу шлунка. За даними СDC, близько 22% людей віком від 40-79 років регулярно приймають п'ять чи більше рецептурних препаратів. Координувати прийом ліків із вікном прийому їжі може бути складно.

Погане самопочуття

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Незалежно від того, яку комбінацію часових рамок ви обрали, голодування може просто не підійти. Якщо вам здається, що ІГ провокує у васвас голод, дратівливість, виснаження або головний біль, краще відмовитися від нього. На додаток до цього, у вас можуть виникнути побічні явища, такі як розлад травлення, відсутність уваги або концентрації, запаморочення, проблеми зі сном, занепокоєння. Просто майте на увазі, що деякі проблеми, такі як дратівливість і проблеми з концентрацією уваги, зазвичай носять тимчасовий характер, оскільки ваше тіло пристосовується, згідно з Джейсоном Фунгом, доктором медичних наук, автором книги "Повне керівництво з голодування".

Один із способів прискорити перехід — переконатися, що ви одержуєте достатньо калорій, пропонує він. "Якщо ви різко скорочуєте кількість їжі, що споживається, це, швидше за все, призведе до неприємних наслідків, особливо на початку", — говорить він. "Це також підвищує ризик того, що ви повернетеся в інший бік та переїдатимете під час прийому їжі".

Якщо ваші калорії в нормі, але ви все ще відчуває дискомфорт, припиніть голодування, щоб подивитись, чи вирішаться проблеми. Якщо вони не зникають, голодування може бути не для вас, каже доктор Фунг. Або ви можете спробувати скоротити часові рамки голодування до плану 12:12 (голодувати протягом 12 годин, потім мати 12-годинне вікно для їжі). Як і у разі будь-якої зміни, якщо у вас є хронічне захворювання або ви турбуєтеся про своє здоров'я, спочатку поговоріть зі своїм лікарем, щоб переконатися, що голодування принесе користь, а не шкоду.

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