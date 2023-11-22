Ми вбиваємо це термічною обробкою: чому корисно споживати сирий гарбуз

Під час приготування овоч втрачає майже половину вітамінів та мінералів. Сирий гарбуз можна споживати з корицею або насінням льону.

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Користь гарбуза для здоров'я полягає в тому, що він багатий на вітаміни та мінерали, його споживання зміцнює імунітет. Не секрет, що відбувається втрата корисних компонентів під час готування гарбуза. Фокус вияснив, чи можна споживати сирий гарбуз.

Дієтолог та доктор філософії Дана Елліс Ханнес розповіла виданню livestrong.com, що їсти сирий гарбуз не тільки безпечно, а й корисно, бо він містить більше поживних речовин групи В, ніж варений.

Вона зазначила, що гарбуз є цілком безпечним для споживання, в ньому дуже багато клітковини.

Профіти споживання сирого гарбуза та його важливість для здоров'я

Вплив термічної обробки на корисні властивості гарбуза призводить до того, що овоч втрачає частину вітамінів, мінералів та корисних властивостей. Зокрема, вчені дослідили, скільки корисних речовин зникає під термічною обробкою.

Вчені порівняли склад 100 грамів сирого та вареного гарбуза і з'ясували, що в сирому міститься більше вітамінів, ніж у відвареному:

в 1,5 раза більше вітаміну А;

в 1,6 раза більше вітаміну В1;

в 1,4 раза більше вітаміну В2;

в 1,5 раза більше вітаміну В3;

в 1,5 раза більше вітаміну В5;

в 1,4 раза більше вітаміну В6;

в 1,8 раза більше вітаміну В9;

в 1,9 раза більше вітаміну С;

в 1,3 раза більше вітаміну Е;

в 1,4 раза більше вітаміну К.

Крім того, у 100 грамах сирого гарбуза в 1,4 раза більше кальцію, міді, заліза, цинку, в 1,3 раза більше магнію та в 1,5 раза більше фосфору, ніж у відвареному гарбузі. Також у сирому гарбузі міститься в 1,3 раза більше вуглеводів, в 1,3 раза більше цукру і в 1,4 раза більше білка, ніж у відвареному. Проте, і варений, і сирий гарбуз містять недостатню кількість жиру, омега-3, омега-6, холестерину, глюкози, сахарози та клітковини в 100 г.

Застереження щодо споживання сирого гарбуза

Якщо ви ще ні разу не куштували сирий гарбуз, то перший раз треба бути досить обережним. Фахівці попереджають про можливі негативні наслідки. По-перше, сирий гарбуз відрізняється від вареного гіркішим присмаком та структурою.

По-друге, сирий овоч може стати причиною отруєння, якщо ви його не помиєте перед вживанням або попередньо нарізану їжу залишите на брудній поверхні, де є ризик зараження бактеріями. Під час варіння такий ризик зменшується.

Поради щодо оптимального використання гарбуза для збереження корисних речовин

Корисно споживати сирий гарбуз;

сирий гарбуз має ситний насичений смак, що робить його непоганою самостійною закускою або гарніром;

один із найкращих способів їсти гарбуз — це нарізати його кубиками, або ви можете їсти сирий консервований гарбуз, який поставляється у вигляді пюре;

посипте зверху корицею, щоб надати гарбузу десертний смак без додавання жиру чи цукру. Ви навіть можете додати насіння льону для хрусткої текстури;

не забувайте про гарбузове насіння — ці їстівні скарби багаті магнієм, який допомагає захистити роботу нервів і м’язів;

якщо надаєте перевагу вареному гарбузу, то намагайтесь якомога менше додавати до страви калорійних інгредієнтів.

Нагадаємо, завдяки своїй консистенції та смаку гарбуз підходить для приготування безлічі страв. Кулінарна блогерка Крістіна Азізян поділилася рецептом пасти з гарбуза.

Раніше повідомлялося, що насіння гарбуза є джерелом багатьох поживних речовин. Зокрема, його додавання у раціон може допомогти знизити кров'яний тиск та рівень холестерину.